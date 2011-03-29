9 yaşındaki Fırat üvey anne kurbanı

T24 - Sultangazi’de, 9 yaşındaki çocuk üvey annesi ve anneannesi tarafından öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak sokağa atıldı. Katil zanlıları ceset parçalarını dağıtırken suçüstü yakalandı.





Sultangazi'de 9 yaşındaki Fırat Sezer, üvey annesi ve anneannesi tarafından bıçakla parçalanarak öldürüldü. Gürcü asıllı üvey anne ile üvey anneanne, Fırat'ın ceset parçalarını sokaklarda dağıtırken yakalandı. Babası Necmi Sezer'in (33) ilk evliliğinden dünyaya gelen Fırat, bu sabah çalıştığı amcası Cemal Sezer'in (31) pide solonundaki işine gitmedi. Bunun üzerine Cemal Sezer, ağabeyi Necmi Sezer'i arayarak Fırat'ın işe gelmediğini söyledi. Evi arayan Necmi Sezer, "Senden 5 dakika sonra çıktı" cevabını aldı. Ancak Fırat'tan bir daha haber alınamadı.



Ceset parçaları bulundu

Saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bir kişi, bebek arabalı ve üzerleri kanlı biri yaşlı iki kadının 140. Sokak'a bir parça attığını gördü. Bu kişinin haber verdiği polis hemen harekete geçti. Bu arada iki Gürcü kadın, Fırat'ın başka bir parçasını 91. Sokak üzerinde okulun köşesine bıraktı. Polis iki kadını başka bir parçayı 137. Sokak'taki bir apartmanın çöplük biriktirilen boşluğuna bırakırken kıstırdı. Kadınlardan genç olanı kaçtı. Kaçamayan İyola Ochidre (66), hemen yakalandı. Peşinden koşan polis, kaçmaya çalışan kızı Ekatherina Ochidre’yi de yakaladı. Ekatharina Ochidre’nin, Fırat'ın babası Necmi Sezer'in Gürcü asıllı üçüncü eşi, İyola Ochidre ise bu eşinin annesi olduğunu belirledi. İki Gürcü kadının, Fırat'ı öldürdükten sonra cesedini de bıçakla parçaladığı belirlendi. Fırat'ın üvey annesi ile üvey anneannesi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fırat'ın ikinci evliliğinden bir kızı ile Gürcü eşinden bir oğlu bulunan babası Necmi Sezer de gözaltına alındı. Fırat'ın bulunan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis Fırat'ın eksik ceset parçalarını arıyor. Fırat'ın başı ise, 91. Sokak'ın arka tarafındaki yol yapım çalışmasının yapıldığı yerde bulundu.



Cinayeti itiraf ettiler

Sultançifliği Mahallesi, Ordu Caddesi, 180. Sokak No 20/2'de oturan ailenin bazı komşuları Fırat'ın kimliği olmadığı için okula gidemediğini, babası ile üvey annesi tarafından aç bırakıldığını ve sürekli dövüldüğünü ileri sürdüler. Komşuları Fırat'ın çevredekilerin verdiği yiyeceklerle doyduğunu söylediler. Tercüman eşliğinde ifadelerine başvurulan kadınların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Sorgulamalarında, önce sokaktaki iki kişiye 10 lira para verdik o yaptı bize getirdi gibi ifadelerde bulunan iki kadının polisin sıkıştıran soruları karşısında suçlarını itiraf ettiler.

Evlerinde Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, duvarlarda ve koltukta henüz yıkanmış kan lekelerine rastlandı. Balkonda asılı yeni yıkanmış halıdan da kan damladığı görüldü.

Baba Necmi Sezer’in ifadesinde, geçenlerde amcası kulağının arkasında bir çizik görmüş, çocuğa ne olduğunu sorduğumda anne annenin kulağını çektiğini söyledi. Bunun üzerine anne anneye “Neden yaptığını sorduğumda" yaramazlık yaptığı için hafifçe kulağından çekerken çocuğun kendini kontrolsüzce kendini çektiği için olduğunu söylediğini belirtti.

Gürcü iki zanlı kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.





Polis iki kadını başka bir parçayı 137. Sokak'taki bir apartmanın çöplük biriktirilen boşluğuna bırakırken kıstırdı. Kadınlardan genç olanı kaçtı. Kaçamayan kadın, hemen yakalandı. Peşinden koşan polis, kaçmaya çalışan kadını da yakaladı. Genç kadının, Fırat'ın babası Necmi Sezer'in Gürcü asıllı üçüncü eşi, yaşlı olanın ise bu eşinin annesi olduğunu belirledi. İki Gürcü kadının, Fırat'ı öldürdükten sonra cesedini de bıçakla parçaladığı belirlendi. Fırat'ın üvey annesi ile üvey anneannesi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fırat'ın ikinci evliliğinden bir kızı ile Gürcü eşinden bir oğlu bulunan babası Necmi Sezer de gözaltına alındı. Fırat'ın bulunan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis Fırat'ın eksik ceset parçalarını arıyor. Fırat'ın başı ise, 91. Sokak'ın arka tarafındaki yol yapım çalışmasının yapıldığı yerde bulundu. Sultançifliği Mahallesi, Ordu Caddesi, 180. Sokak No 20/2'de oturan ailenin bazı komşuları Fırat'ın kimliği olmadığı için okula gidemediğini, babası ile üvey annesi tarafından aç bırakıldığını ve sürekli dövüldüğünü ileri sürdüler. Komşuları Fırat'ın çevredekilerin verdiği yiyeceklerle doyduğunu söylediler.