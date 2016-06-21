9 yaşındaki erkek çocuğunu istismar eden 59 yaşındaki kadının cezası belli oldu

Kayseri'de 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 56 yaşındaki kadına 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 56 yaşındaki kadın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tutuklanmazken, çocuğun duruşma sonrası ağladığı görüldü.

Habertürk’ün haberine göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.A. (56), mağdur E.K. (9), mağdurun babası M.K. (37), mağdurun annesi R.K. (29) ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da müdahil oldu.

Yaşanan olay sonrası tutuklanan, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 56 yaşındaki kadın sanık N.A., suçlamaları reddederek, "Bu aile ile devamlı aramızda husumet oldu. Ben namazında, niyazında olan, Allah korkusu olan bir insanım. Bana atılan bir iftiradır. Hiçbir şey bilmediğim için şoktayım, ne diyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.

9 yaşındaki mağdur E.K. ise önceki celse pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde 'Sürekli kendisini tehdit ettiğini ve dalga geçtiğini', 'Çok ayıp şeyler' yaptığını ve 'kadından korktuğunu' söylerken "şikayetçiyim" dedi.

Cumhuriyet savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, Yeşilhisar ilçesinde 21 Mart günü yaşanan olayda sanığın iddia edilen suçu işlediğini, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' olmak üzere 3 suçtan cezalandırılmasını, yaşı gereği adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 56 yaşındaki kadına 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'hakaret' suçundan ise bin 740 TL adli para cezası verildi.