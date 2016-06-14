59 yaşındaki kadına, 9 yaşındaki erkek çocuğa istismardan dava

Kayseri'de 56 yaşındaki kadının 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada savcı, kadının 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' olmak üzere 3 suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mağdur çocuk, tacizle suçlanan kadın için “Çok ayıp şeyler yaptı, söyleyemiyorum” derken, sanık suçlamaları reddetti.

Hürriyet’in haberine göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık N.A. (56), mağdur E.K. (9), mağdurun babası M.K. (37), mağdurun annesi R.K. (29) ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da müdahil olurken, Kayseri Baro Başkanlığı Çocuk Hakları Komisyonu üyesi bir grup avukat da duruşmayı izledi.

Yaşanan olay sonrası tutuklanan, bir süre sonra adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık N.A., mahkemede sorgu ve savunmasında suçlamaları reddederek, "Ben torunumu sürekli okula götürürüm. 30 yıldır da dışarı hiç çıkmadım. Eşim vefat ettikten sonra Eylül ayında oğlumun yanına taşındım. Bunlar da komşumuz olur. Bu çocuk çok yaramaz, sürekli komşunun çocuklarına saldırırdı. Bu aile ile devamlı aramızda husumet oldu. Ben namazında, niyazında olan, Allah korkusu olan bir insanım. Eşim öleli 30 yıl olacak, ben böyle bir şey yapmadım. Bana atılan bir iftiradır. Hiçbir şey bilmediğim için şoktayım, ne diyeceğimi de bilmiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise çocuğun annesi tarafından şiddet gördüğünü, komşuların da buna şahit olduğunu iddia ederek, mağdurun annesi hakkında tedbir kararı uygulanması için savcılığı suç duyurusunda bulunmasını, aile içi şiddet için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ihbarda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın bu isteğini reddetti.

Savcı 3 suçtan ceza istedi

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında Yeşilhisar ilçesi Camiikebir Mahallesi'nde 21 Mart günü yaşanan olayda sanığın iddia edilen suçu işlediğini, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' olmak üzere 3 suçtan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savcılığın mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı erteledi.