9 yaşındaki Denizcan okullara model olacak

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 yaşında başladığı satrançta Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılar elde eden 9 yaşındaki Denizcan Temizkan'ın, kendi yaşıtlarına satrancı sevdirmek amacıyla çalışacağı bildirildi.

Samandağ Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük satranççı Denizcan'ın ilçedeki okullarda ''model öğrenci'' olacağını söyledi.

Denizcan'ın yurt içinde düzenlenen turnuvaların yanı sıra geçtiğimiz yıl Selanik'te yapılan ''Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası''nda 8 yaşında dünya ikinciliğini elde ettiğini ifade eden Kurtbeyoğlu, küçük satranççının kazandığı başarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

İlçede, daha çok öğrencinin satranca yönelmesi için Denizcan'dan faydalanacaklarını vurgulayan Kurtbeyoğlu, şöyle devam etti:

''Denizcan, ilçemizin adını dünya ikincisi olarak iyi bir şekilde duyurdu. Sosyalleşmek adına 6 yaşında başladığı satrançta yaşından büyük başarılar kazanan Denizcan'ın çok daha iyi yerlere gelmesi için gereken her türlü desteği göstereceğiz. Ayrıca Denizcan'ı okullarımızdaki kendi yaşıtındaki diğer öğrencilere örnek olması için 'model öğrenci' olarak değerlendireceğiz. Bu şekilde ilçemizde daha fazla kişi satranç sporuyla ilgilenecek. Denizcan gibi ilçemizin adını duyuracak başarılı sporcuların yetişmesi için çalışacağız.''

Rok Satranç Kulübü Başkanı ve Denizcan'ın öğretmeni Bedrettin Günay da, Denizcan'ın dünya ikinciliğinin yanı sıra geçtiğimiz yıl Gürcistan'ın Batum kentinde 4-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'ye 8 yaş grubunda şampiyonluk getirdiğini kaydetti.

Okul servisçiliği yaparak geçimini sağlayan Denizcan Temizkan'ın babası Nebil Temizkan da, oğlunun kazandığı başarılar sayesinde Satranç Federasyonu tarafından eğitim bursu bağlandığını söyledi.

-AYLIK 474 TL BURS-

Denizcan'a aylık 474 TL burs verildiğini ve bunu oğlunun eğitimi için kullandıklarının altını çizen baba Temizkan, ''Oğlumla gurur duyuyorum. Sosyalleşmesi için gönderdiğimiz satrançta bu başarıları elde edeceğini hayal bile edemezdim'' diye konuştu.

Ev hanımı anne Leyle Temizkan ise oğlu sayesinde kendisinin de satranç oynamayı öğrendiğini kaydetti.

Denizcan'ın küçük yaşına rağmen Avrupa ülkelerini görme şansı yakaladığını, oralardan şampiyonlukla döndüğünü belirten anne Temizkan, ''Oğlum göğsümü kabartıyor. Satrançta başarılı olan Denizcan'ı sonuna kadar destekleyeceğiz. Onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

Denizcan da, hedefinin katıldığı her yarışmada birincilik kazanmak olduğunu, bunun için fırsat bulduğu her an satranç oynadığını söyledi.