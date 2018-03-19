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Dünya

9 yaşındaki çocuk video oyununun kumandasını vermeyen ablasını öldürdü

13 yaşındaki ablasını vuran çocuğun silahı nasıl ele geçirdiği bilinmiyor

19 Mart 2018 17:29

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 9 yaşında bir çocuk, video oyunun kumandasını kimin alacağına dair tartışma sonrasında 13 yaşındaki ablasını silahla vurarak öldürdü. 

Pazar günü yaşanan olayda, 9 yaşındaki erkek çocuğunun ablasının oyun kumandasını vermemesi üzerine silahı eline aldığı ve ablasını arkadan vurduğu belirtildi. Kurşunun kız çocuğunun beynine isabet ettiği kaydedilirken; küçük çocuğun silahı nasıl ele geçirdiğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Çocukların annesinin o sırada başka bir odada diğer çocuklarına yemek yedirdiği ifade edildi. 9 yaşındaki çocuğun nasıl bir ceza alacağı da belirsiz.

Yerel basın kuruluşlarına konuşan Şerif Cecil Cantrell, "Video oyunlarında ya da televizyonda gördüğünü sanıyorum. Gerçekten yaptığının sonuçlarının ne olacağını bildiğinden çok emin değilim. Buna bir cevap veremem. Bildiğim tek şey bunun bir trajedi olduğu" dedi.

Şerif ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söykerken polis de silahın nasıl elde edildiğini soruşturuyor.

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