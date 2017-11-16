9 yaşındaki çocuk tanık sandalyesine oturdu

İzmir’in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı 9 yaşındaki Yağmur K.’yı taciz ettiği suçlamasıyla hakkında "çocuğa cinsel istismardan"; küçük kızın ilk duruşma öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonrası ek iddianameyle de "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Tuncay Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. 9 yaşındaki Yağmur K. tanık sandalyesine oturdu. Çocuk İzleme Merkezi’nde Yağmur K.'yı dinleyen Sosyal Hizmet Uzmanı A.B.A., Yağmur’un olaydan dolayı içine kapanık, ağlamaklı, çekimser olduğunu, kendine alıştırdıktan sonra açılarak sanığın oyuncak vermek bahanesiyle odada özel bölgelerini ellediğini anlattığını söyledi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6. celsesi görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Tuncay Ç., sanık avukatı Hüseyin Karaboğa ölen Yağmur K.’nın ailesinin avukatları Ayşe Esra Ünlü Polat, Miray Sayman, İlke Erol, Bedriye Kurtuluş, Türk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan katıldı.

Mahkeme heyeti, Tuncay Ç.’nin, Yağmur K.’yı kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması için açılan dava ile bu dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Özel bölgelerini ellediğini anlatmış

Tanık olarak olay sonrası Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak Yağmur K. ile adli görüşme yapan A.B.A. dinlendi.

Yağmur K.’nın ilk başlarda çekimser davrandığını, ağlamaklı, içine kapanık olduğunu belirten tanık A.B.A, şunları kaydetti:

’’Yağmur ile oyun odasında baya vakit geçirdik. Çünkü yaşadığı olayla ilgili kapanıktı. Sohbet ederek kendime alıştırdım. Adli görüşme odasına tek başına girmek istemedi, annesiyle girdi. Bana alıştığı için anlatmaya başladı. Arkadaşının evine oynamak için gittiğini, arkadaşının dedesinin manzarayı izlettirmek için arka balkona götürdüğünü, daha sonra oyuncak vermek için odaya götürdüğünü, burada kıyafet içerisinden özel bölgelerine ellediğini, sanığın elinden tutarak zorla cinsel organına ellettirdiğini, önce üzerine uzandığını sonra koltukta kucağına oturtuğunu söyledi."

Resimlerle Yağmur’un kendini daha iyi ifade ettiğini belirten tanık A.B.A., ’’Yağmur’un önüne çıplak kız çocuğu ve erkek çocuğu fotoğrafı koyduk. Resimler üzerinden sanığın ön özel bölgesini ellediğini gösterdi. Sanığın zorla elini tutarak, erkek cinsel organın göstererek ellettirdiğini söyledi’’ dedi.

Yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı konuldu

Müşteki avukatları, sanığın cezasının ağırlaştığını, sanığın tutuklanmasını talep etti. Duruşma savcısı, sanığın gelinen noktada tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamı, sanığa yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı koyarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

Olay, Kızılay Mahallesi’nde geçen 29 Temmuz akşamı meydana geldi. İlkokul öğrencisi Yağmur K., babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya başladı. Oyunda yaşadıkları tartışma sırasında arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine tek kalan Yağmur K.’nın yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç. iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Hem bu odada, hem de evin salonunda torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.’nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak karşıdaki evlerine gitti. Yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra da Tuncay Ç. hakkında İzmir 7’inci Ağır Ceza Mahkemesinde “çocuğa cinsel istismarda bulunmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., iddiaya göre ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin dayanmaması sonucu davadan iki gün önce geçtiğimiz 21 Kasım’da kalp krizinden hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç., tutukladı. Mart ayında yapılan üçüncü celsede Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre küçük kızın kalp krizinden öldüğünün belirtilmesi üzerine sanık tahliye edilmişti.