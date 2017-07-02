T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 yaşındaki çocuk silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

Ameliyata alınan Ş.G.’nin göğsünden giren kurşunun kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi

02 Temmuz 2017 19:39

Konya’da 9 yaşındaki Ş.G., bahçede bulduğu tabancayı oynarken yere düşürdü. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki aynı adı taşıyan kuzeni 4 yaşındaki Ş.G.’nin, göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan ve ameliyata alınan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Furkan Sokak Baldan Sitesi’nde meydana geldi. Dedelerinin adını taşıyan ve aynı binada oturan kuzenlerden büyük olan Ş.G., evlerinin bahçesinde oynadığı sırada bahçe duvarının yakınında çimler arasında bir tabanca buldu. Ş.G., bulduğu tabancayı kendisinin oyuncak mantar tabancalarından sanıp oynamaya başladı. Merdivenin altına geldiklerinde tabancayı elinden düşürdü.

İddiaya göre yere çarpan ve ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki kuzeni Ş.G.’nin göğsüne isabet etti. Bu sırada üst katta balkonda uyunan ve çocuklara adını veren dedeleri Ş.G., sesi duyup koşarak aşağı indiğinde küçük torunu Ş.G.’yi kanlar içinde buldu.

Ardından Ş.G., ailesi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen ve ameliyata alınan Ş.G.’nin göğsünden giren kurşunun kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Çocuğunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Hüseyin G. ise hastane önünde gözyaşı döktü. Polis, dede Ş.G. ile tabancayla oynayan Ş.G.’nin ifadesine başvurdu.

 

ETİKETLER

konyaçocukbebeksilahyaralamahastanedurumciddi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24