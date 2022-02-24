9 yaşındaki çocuk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yağız Öziç, Covid-19 testi pozitif çıktıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Baba Mert Öziç, oğlunun herhangi başka bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Bornova ilçesinde yaşayan ev kadını Ayşegül Öziç ve fabrika işçisi Mert Öziç çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yağız Öziç, çarşamba günü rahatsızlandı. Bir gün sonra ateş ve halsizlik şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yağız'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavi gören Yağız'ın durumu cuma günü ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan Öziç, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yağız, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Yapabildiğimiz, sadece onun gidişini izlemek oldu”

Oğlunun hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Mert Öziç ise, "3 ay önce sünnet oldu. Sünnet öncesinde tüm tetkiklerini yaptırmıştık. Hiçbir rahatsızlığı çıkmadı. Hem çok sağlıklı hem de çok hareketli bir çocuktu. Hayata çok bağlıydı. Tüm bu olanlara küçük kalbi sadece 2 gün dayanabildi. Perişan olduk. Rabbim bize, bir anne ve babanın evladına karşı ne kadar çaresiz kaldığını öğretti. Bizim tek yapabildiğimiz, onun gidişini izlemek oldu. 'Baba beni kurtar' dedi. Kurtaramadım, çaresiz kaldık. Çocuğum gözümün önünde, eridi gitti. Paramparça oldum. Hastanede doktoru son ana kadar Yağız'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptı ama oğlum hayatını kaybetti. Aileler Covid-19'u ciddiye almalı. Hafif atlatacağı söyleniyordu ama öyle olmadı" diye konuştu. (DHA)