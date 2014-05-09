9 yaşındaki çocuk kayboldu

Van'ın İpekyolu ilçesi'nde öğle saatlerinde kaybolan 9 yaşındaki Emre Aşan'dan 10 saattir haber alınamıyor.

Aşan'ın bulunması için yakınları, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan yakalaşık 100 kişi aramalarını sürdürüyor.

İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında yaşayan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Emre Aşan okul çıkışında eve dönmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan Aşan, bulunamayınca polise ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Mahalle sakinleri, polis ve AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşak 100 kişi el fenerleri yardımıyla Emre Aşan'ı aramaya başladı.

Arama çalışmalarına özel eğitimli dedektör köpekler de katıldı.

Grubun arama çalışmaları TOKİ binaları çevresinde devam ediyor.