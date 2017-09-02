9 yaşındaki çocuk havuzda elektik akımına kapılarak hayatını kaybetti, 2 yıldır sorumlu belediye bulunamadı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 çocuk babası Ali Yeni’nin 9 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Yeni, 2 yıl önce Huğlu Mahalle Meydanı’ndaki süs havuzunun etrafından oynarken dengesini kaybedip suya düşünce, havuzdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılıp yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümüne neden olan havuzdan sorumlu belediyeyi bulmak için başlattığı hukuk mücadelesini 2 yıldır sürdürdüğünü belirten Ali Yeni, sorumluların tespit edilmemesine tepki gösterdi.

Oğlunun ölümünün ardından, havuzdaki elektrik kaçağı nedeniyle ihmal olduğunu düşünen baba Ali Yeni, havuzun sorumlularını bulmak için hukuki mücadele başlattı. İlk olarak havuzun Beyşehir Belediyesine mi, yoksa Büyükşehir Belediyesine mi ait olduğunu belirlenmek için çalışma yapıldı. Her iki belediye de sorumluluğu birbirinin üzerine attı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin araştırması sonucu sorumluluğun Beyşehir Belediyesine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Beyşehir Belediyesi de Danıştaya itirazda bulundu. Danıştaydan çıkacak kararı beklediğini belirten Ali Yeni, “Başıma gelenler, kendi çocuklarının başına gelse, adalet bu kadar gecikir miydi?” diye konuştu. (Konya/DHA)