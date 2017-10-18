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Dünya

9 yaşındaki çocuğun üzerine oturdu, cinayetle yargınalacak

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD’nin Florida eyaletinde dokuz yaşında bir kız çocuğu 64 yaşındaki obez akrabasının, kendisini cezalandırmak niyetiyle üzerine oturması sonucu yaşamını yitirdi

18 Ekim 2017 14:07

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD’nin Florida eyaletinde dokuz yaşında bir kız çocuğu 64 yaşındaki obez akrabasının, kendisini cezalandırmak niyetiyle üzerine oturması sonucu yaşamını yitirdi.
146 kilogram ağırlığındaki Veronica Green Posey, yeğeni Dericka Lindsay’nin cinayetiyle ve çocuğa işkence suçlarıyla yargılanmak üzere tutuklandı.
Escambia Bölge Şerifi, Posey’in Lindsay’i \"kontrolden çıktığı\" savıyla, cezalandırmak için üzerine oturduğunu, Lindsay’in ebeveynlerinin ise çocuk ihmali ile yargılanacağını aktardı. (Fotoğraflı)

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