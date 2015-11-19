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Yaşam

9 yaşındaki çocuğu öldüren 11 yaşındaki çocuk yuvaya teslim edildi

Yuvada E.Ü.'ye pedagoglar tarafından psikolojik destek verilecek

19 Kasım 2015 17:03

Şanlıurfa’da, 9 yaşındaki Mehmet Emin Uludağ’ı mezarlıkta, kendisine para vermediği için öldüren 11 yaşındaki E.Ü., savcılık kararıyla çocuk yuvasına teslim edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, Bilim İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uludağ, dün Harran Kapı Mezarlığı’nda okul harçlığını çıkartmak için ziyaretçilerin yakınlarının mezarlarını sularken, önünü keserek kendisinden para isteyen E.Ü. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından E.Ü. okulunda polis tarafından gözaltına alındı ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Psikolog nezaretinde alınan ifadesinde suçunu itiraf eden E.Ü. 'cezai ehliyeti' olmadığı gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne ait Çocuk Yuvası'na teslim edildi.

Yuvada E.Ü.'ye pedagoglar tarafından psikolojik destek verileceği belirtildi.

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