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Yaşam

9 yaşında milyonerliğe koşuyor

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki Kieoron Williamson, 2008 yılında resim dersleri almaya başladı

13 Temmuz 2012 21:54

 

Henüz 9 yaşında ama sanat dünyası onu bir deha olarak görüyor. "Küçük Monet" lakabı takılan İngiliz Kieoron Williamson'ın 24 adet manzara resmi sadece 15 dakika içinde 250 bin İngiliz sterlini karşılığında alıcı buldu.
 
Dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaptığı manzara resimleriyle büyük bir başarı kazanan Williamson'ın 24 adet manzara resmi sadece 15 dakika içerisinde 250 bin İngiliz sterlini karşılığında satıldı.
 
 
Sanat dünyasının "deha" gözüyle baktığı ve "Küçük Monet" olarak anlandırdığı Kieoron Williamson, eserlerini pazarlarken de ilginç bir yöntem bulmuş. Kendisi İngiltere'nin Norfolk bölgesinde ailesiyle birlikte yaşasa da, eserlerini internet ve telefon aracılığıyla satıyor.
 
9 yaşındaki Kieoron Williamson'ın ilk eserlerini 2009 yılında vermişti. O dönem 19 manzara resmi 14 bin sterlin karşılığında satılmıştı.
 
"Küçük Monet"in ailesi, çocukları reşit olana kadar, onun yaptığı eserlerin satış ve pazarlamasını kendileri üstleneceklerini açıkladı.

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