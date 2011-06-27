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Yaşam

9 YAŞINDA DÜĞÜNLERDE DAVUL ÇALIYOR   ÇANKIRI (A.A)

27 Haziran 2011 14:33

-9 YAŞINDA DÜĞÜNLERDE DAVUL ÇALIYOR   ÇANKIRI (A.A) - 27.06.2011 - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ''Aşık Eren'' olarak tanınan 9 yaşındaki Eren Akkaya, 5 yaşından beri düğünlerde davul çalarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Ilgaz Atatürk İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Akkaya'ya, tatillerde arkadaşları gibi sokaklarda oynamak yerine aile bütçesine katkı sağlamak için düğünlerde davulculuk yapıyor. Ilgazlılar tarafından ''Aşık Eren'' olarak tanınan küçük Eren, davulculuk yapan babasıyla birlikte ilçedeki düğünlerde davul çalarak ailesine katkıda bulunduğunu söyledi.  Tek hayalinin okuyup öğretmen olmak olduğunu anlatan Akkaya, okulunu çok sevdiğini ifade etti. Akkaya, ''Derslerim çok iyi. Okul çıkışlarında da gece geç saatlere kadar davul çalıyorum, sonra da derslerine zaman ayırıyorum. Şimdi tatildeyiz. Düğünlerde davul çalarak insanları eğlendiriyorum. Zaman zaman babamla birlikte bazen de tek başıma çalışıyorum'' diye konuştu.  Akkaya, bir ablası ve 6 yaşında bir kardeşi olduğunu dile getirerek, ''Kardeşime sahip çıkacağım. Ona davul çalmayı öğretmeyeceğim. Okuyabilmesi için elimden geleni yapacağım'' dedi. 

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