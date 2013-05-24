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Yaşam

9 yaşında deniz subayı oldu

Deniz subayı olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki çocuğun dileği, Genelkurmay Başkanlığınca gerçekleştirildi

24 Mayıs 2013 16:09

Deniz subayı olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki çocuğun dileğini, Genelkurmay Başkanlığı gerçekleştirdi.

Deniz Harp Okulunda 1 günlük denizcilik eğitimi verilen Afyonkarahisarlı Orhan Çıvgınoğlu, günün sonunda kılıç kuşanıp, diplomasını Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Adnan Özbal'dan aldı.

Küçük çocuklarının en büyük hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Çıvgınoğlu çifti Bir Dilek Tut Derneğine başvurdu. Dernek, Orhan'ın dileğini Genelkurmay Başkanlığına iletti. Genelkurmay Başkanlığı da Orhan'ın ailesinin talebine olumlu yanıt verdi.

Afyonkarahisar'dan ailesiyle İstanbul Tuzla'daki Deniz Harp Okuluna gelen Orhan Çıvgınoğlu, burada görevli subaylar ve dördüncü sınıf öğrencilerince karşılandı. Hazırlanan kıyafetleri giyen Orhan Çıvgınoğlu'na, kimsede olmayan '9000' numarası verildi.

Okulun Uluğ Bey Planetarium sınıfında takım yıldızlarının yerlerini, kutup yıldızını öğrenen küçük asker, havuzda maket gemiyle yapılan eğitime katıldı. Okulun küçük öğrencisi, daha sonra yelkenli ile denize açılıp serdümenlik yaptı, 'sınıf arkadaşlarının' kullandığı eğitim gemisine kumanda etti, 'denize adam düşmesi tatbikatına' katıldı.

Günün sonunda Orhan Çıvgınoğlu, düzenlenen törenle diplomasını Tümamiral Adnan Özbal'dan aldı.Çıvgınoğlu'na, 'teğmen' rütbesi Özbal ile geleneklerde olduğu gibi annesi Münevvere Özbal tarafından takıldı. Orhan Çıvgınoğlu ise komutanlarına asker selamı vererek, teşekkür etti. Orhan Çıvgınoğlu'na Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel de çeşitli hediyeler gönderdi.

Orhan Çıvgınoğlu ise bundan sonra fen ve matematik derslerine daha çok çalışacağını ve günün birinde deniz subayı olmak istediğini dile getirdi.

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