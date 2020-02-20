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Dünya

9 yaşında bir çocuk tarafından yazılan denklem sosyal medyanın gündemi oldu

20 Şubat 2020 14:50

Yazar Celeste Ng, dün Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığı bir denklemi paylaştı. Kısa sürede ilgi çeken bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan denklem çözümünün oldukça zor olduğunu belirten bazı kullanıcılar, bu denklemin 9 yaşında bir çocuk tarafından yazılamayacağını iddia etti.
 
Popular Mechanics'te yer alan habere göre, Denklemin doğru çözümü için f=1, a=4 olmalıdır. a ve f bilinmeyenlerine gerekli değerler verildikten sonra denklemin geri kalanı kolaylık çözülebiliyor. f=1 ve a=4 değerlerini aldığında e=7 ve c=-5 olacaktır.

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Celeste Ngdenklemçözebilir misiniz9 yaşındaki çocuk
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