9 yaşında bir çocuk tarafından yazılan denklem sosyal medyanın gündemi oldu

Yazar Celeste Ng, dün Twitter hesabından 9 yaşındaki oğlunun akşam yemeğinde yazdığı bir denklemi paylaştı. Kısa sürede ilgi çeken bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan denklem çözümünün oldukça zor olduğunu belirten bazı kullanıcılar, bu denklemin 9 yaşında bir çocuk tarafından yazılamayacağını iddia etti.