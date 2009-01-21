9 yaşında aşk gurusu

Kızlarla nasıl konuşulur? Öğrenmek isterseniz küçük bir tavsiye; bugünlerde ABD’de herkes bu sorunun cevabını 9 yaşındaki Alec Greven’in kitabında buluyor.



Psikologları ya da aşk terapistlerini unutun. Eğer kızlarla konuşmakta zorluk çekiyorsanız ilacınız hazır. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satanlar listesinde yer alan ‘Kızlarla Nasıl Konuşulur’ adlı kitap aradığınız tüm sorulara cevap veriyor. Sadece 10 dolara satılan bu kitap, yazarı Alec Greven’ni ülkenin en popüler isimlerinden biri yaptı. Alec şimdi ilkokul çağındaki kızların yeni sevgilisi, çünkü bu iddialı yapıtın yazarı henüz 9 yaşında.



Sık sık televizyon programlarına davet edilen Alec ‘deneyimlerini’ herkesle paylaşıyor. Kitabın ortaya çıkışı şaşırtıcı değil. Okulda öğretmeni yazılı bir ödev istemiş. Gerisini Alec şöyle anlatıyor: “Hangi konuda istersek yazabilirdik ben de kızlar hakkında yazmayı seçtim.” Öğretmeni Alec’in yazdıklarını çok beğenmiş ve öncelikle kitap okulda az sayıda basılmış. Daha sonrada Amerika’nın en büyük yayın evlerinden biri kitabı basma kararı almış ve Alec’in tüyoları milyonlara ulaşmış.



‘Aşk engellerle dolu bir yoldur’



Yazılanlar uydurma değil, Alec kitabını yazarken ‘bilimsel’ çalışmış. Tavsiyelerin tamamı uzun gözlemlere dayanıyor, Alec’in teneffüslerde yaptığı detaylı gözlemlere... Yazarın ilk dikkatini çeken, erkeklerin karşı cinse yaklaşmakta zorluk çekmeleri olmuş, zira ona göre aşka giden yol engellerle dolu… Gözlemlerinden yola çıkarak çıkardığı sonuçlardan biri de şu: “Aptalcasına aşk hastalık gibidir. Seni çılgına çevirir.”



Kitapta aşk konusunda neler yapılması ve nelerin yapılmaması konusunda tavsiyeler veriliyor. İşte Alec’in derin gözlemlerden sonra aşk konusunda verdiği tüyolar:



‘Hayat zordur devam et’



Kitabın ilk bölümü ‘hayattaki olaylar- hayat zordur, devam et’ başlığını taşıyor. Burada derin bir felsefe var, küçük aşk gurusu şöyle diyor: “Erkekler kızları uzun zaman ellerinde tutamaz. Bazı zamanlarda kızların kendilerinden hoşlanmalarını sağlayabilirler ama sonunda kızlar onları yüzüstü bırakır. Çaresiz olmayın, kızlar çaresiz erkekleri sevmez. Hayat zordur, devam etmek gerekir. Bunun üstesinden gelmelisiniz yoksa her şey allak bullak olur. Kızlar hep depresyondadır. Oyun oynamazlar. Hep odalarındadırlar. Bir keresinde komşumuz olan bir kıza fena takılmıştım ama oradan taşındık, onu aklımdan çıkarmak çok zor oldu. Hayata devam etmek gerek.”



Alec devam etmeyi öğütlüyor ama bu kızlar konusunda umutsuz olduğu anlamına gelmiyor. Kitabın diğer başlıkları da şöyle:

‘Herkes için bir kız vardır - sen mıknatıs onlar da metal gibidir’

‘Kızların ilgisini nasıl çekersiniz - kızlar genelde gösterişi sevmez’

‘Kızlara ne söylemeli - cool olun, gergin olmayın’

‘Zafer- eğer bir kızı elde etmişsen sevincini onun önünde gösterme. Tenha bir yere git, kafanı salla ve dilediğin kadar bağır...’



Deneyim konuşuyor



Alec’in boyundan büyük sözler söylediğini düşünebilirsiniz ama teneffüs gözlemlerinden yaptığı analizler okurlarına göre hiç de küçümsenecek gibi değil. Yaşıtlarına, en popüler kızlardansa sıradan kızların peşinden koşmalarını öğütlüyor çünkü, “popüler kızlar çok fazla benzin isteyen arabalar gibidir. Ayrıca bu kızlar, sıradan kızlara göre erkekleri daha kolay terk eder.”



Alec’in tavsiyelerinden bazıları da sadece yaşıtlarına hitap ediyor: “Eğer ilkokuldaysan kızların senden hoşlanmalarını sağlamaya çalış, aşık olmalarını değil. Sana aşık olması için en az ortaokula kadar bekle yoksa onu elinde tutman çok zor olacaktır.”



Genç aşk gurusunun bazı tavsiyelerinde ise yaş sınırlaması yok. Örneğin,



- Duygularını açık etme

- Aptal ya şapşal görünme

- Aşırı hareketli görünme (şeker yemeği kes eğer gerekiyorsa)

- Arkadaşlarının kız arkadaşını elinden almayacak kadar iyi olduklarından emin ol.

- Eğer bir kızı seviyorsan onunla konuş, bunu bilmesini sağla.

- Bazıları kızların önünde sersemce ya da sulu hareketler yapar. Bazıları ise aşırı gösteriş yapar. Bunlar kızlara yaklaşmak için iyi yollar değildir.



Kazandığı kalpler sadece kızlarınki değil



10 dolara satışa çıkan 48 sayfalık kitap ABD’de kapışılıyor. amazon.com’da ilişkilerle ilgili kitaplar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak bu kitabı yalnızca Alec’in tüyolarına ihtiyacı olanlar almıyor. Kitabın satışından elde edilecek gelirin bir bölümü kanserle savaş için kurulan bir vakfa aktarılacak.

