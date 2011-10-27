9 yakınını kaybetti çalışmaya devam ediyor

T24 - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremde 9 yakınını kaybeden ve verilen idari izni reddeden Sağlık Bakanlığına bağlı İl Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) birim sorumlusu Ayşegül Savcı, yaşadığı acılara rağmen 5 gündür arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.



UMKE'de 7 yıldır görev yapan sağlık teknisyeni Ayşegül Savcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi il merkezindeki evinde yaşadığını belirterek, olayın şokunu atlattıktan hemen sonra yoldan çevirdiği bir otomobille UMKE Komuta Kontrol Merkezi'ne geldiğini söyledi.



Burada toplanan ekibiyle memleketi de olan Erciş'e yola çıktıklarını belirten Savcı, şöyle konuştu:



''İlçenin girişinden itibaren gördüklerimiz karşısında adeta şoke olduk. Buraya ulaştığımızda Erciş'teki evime gittim. Yerle bir olmuştu. Dehşete kapıldım. Enkazda kalan yakınlarımı vatandaşlar çıkarmıştı ama hala içeride kalanlar vardı. Komşularımızın evleri yıkılmıştı. Ekibimi ilçe merkezine yönlendirdim. Ben ise enkazın başında kalarak çalışmalara yardım ettim. Şu ana kadar 9 yakınımı kaybettim hala enkaz altında olanlar var.''



Savcı, depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren Erciş'te olduğunu vurgulayan Savcı, ilk 48 saat hiç uyumadan ve yemek yemeden çalıştıklarını daha sonra kısa aralıklarla dinlenmeye başladıklarını bildirdi.



Beş gündür gece, gündüz çalışmalarına rağmen yorulmadığını ifade eden Savcı, ''Ayakta kalabilmem için zaman zaman birkaç saat uyuyorum. Kendimi iyi hissettiğim sürece de çalışmaya devam edeceğim. Sağlık Bakanımız, amirlerim gidip dinlenmemi, ailemle ilgilenmemi istediler ancak bunu kabul etmedim. İnsanlara yardım etmek gerekiyor. Bugüne kadar aldığım eğitim bu yöndeydi. Ailemin yanında yas tutmak yerine elimden geldiğince insan hayatı kurtarmak için çalışmak istedim ve bu nedenle de izni reddettim. Sonuna kadar da çalışacağım'' dedi.







