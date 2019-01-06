9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı

Nuri PİR - Can ÇELİK - Malik GÖDELİNER / ADANA, (DHA) -

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına \'Atatürk’ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz\' sloganıyla organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yoğun katılımla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nce 9’uncusu düzenlenen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bin 33 atlet katıldı. 4 kilometrelik halk koşusunda ise yağmurlu havaya rağmen 7 bin 200 kişi ter döktü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Atatürk Parkı’nda başlayan koşular, Merkez Park’ta son buldu. Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, Tarihi Taşköprü üzerinde vatandaşlarla koşan bir sokak köpeği ile bastonlu bir yaşlı, renkli görüntüler oluşturdu. Engelli sporcular da halk koşusuna tekerlekli sandalyeleriyle katıldı. Maraton güzergahından geçen vatandaşlar koşanları ilgiyle izledi. Elinde Türk bayrağı ve göğsündeki nişanlarıyla katılan yaşlı bir savaş gazisi de dikkat çekti. Ödül töreninin yapıldığı alanda katılımcıların ilgi odağı olan pamuk şeker satıcısı küçük bir çocuk da madalya alanlar arasında yer aldı. Koşuya katılanlara madalya takılırken dereceye girenlere toplamda 121 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı.

9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’nu sonucunda erkeklerde Kenyalı sporcu Vincent Kipchumba 1 saat 2 dakika 11 saniye ile, kadınlarda ise Kenyalı atlet Joyce Chepkemoi Tele, 1 saat 11 dakika 20 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı. Erkekler kategorisinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez 7’nci olurken, kadınlar kategorisinde Sevilay Ertemiş de 3’üncü oldu. Dereceye gören atletlere madalyanın yanı sıra kupa da verildi. Yarı Maraton’da 8’inci olan Duygu Turgut Boyan, yağmurda koşmanın ayrı bir keyif olduğunu söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise katılımcıların yağmura rağmen koşuya büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “İnşallah bundan sonra bu maratonun 19’uncusu, 29’uncusu, 39’uncusu da olacak. İleride uluslararası arenada Adana Maratonu adından söz ettiren bir maraton olacak” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hüseyin Sözlü ile röportaj

- Duygu Turgut Boyan ile röportaj

- Köpeğin sporcularla koşması

- Madalyalardan detaylar

- Finish\'e gelen sporcular

- Koşudan genel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK / ADANA, (DHA)



