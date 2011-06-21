-9. TÜRKÇE OLİMPİYATLARI KONYA ŞÖLENİ KONYA (A.A) - 21.06.2011 - Türkçe Öğretimi Derneğinin (TÜRKÇEDER) düzenlediği ve bu yıl ''Gelin Tanış Olalım'' sloganıyla dokuzuncusu yapılacak Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Konya Şöleni'ne katılmak üzere, 20 ülkeden 57 çocuk Konya'ya geldi. Konya Olimpiyat Tertip Heyeti adına, Konya'ya gelen çocukları karşılayan Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akın, bir restoranda düzenlenen yemekte, dilin, sadece konuşma aracı olmadığını belirterek, dilin, milletlerin, kültür, inanç ve değerlerini de bünyesinde barındırdığını söyledi. Türk medeniyetinin yapı taşı olan Türkçenin, tüm bu değerleri yansıttığını ifade eden Akın, ''Bugün, Türkçemizin ne kadar geniş bir coğrafyaya hakim olduğuna sevinerek şahit oluyoruz'' dedi. Manevi değerlerimizin, dünyanın dört bir yanında, fedakar Anadolu insanı tarafından yaşatıldığını anlatan Akın, şunları kaydetti: ''Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar ulaşmış bir milli heyecanı müşahede ediyoruz. Bu yıl 9'uncusu yapılacak Türkçe Olimpiyatları sayesinde bu heyecana ortak olacağız. Kendilerini iyiliğe, barışa ve hizmete adayan muhabbet fedailerinin takdir ve övgü beklemeden, insanlık için özveriyle çalıştıklarının farkındayız. Dünya barışına yaptıkları bütün katkılardan ve sergiledikleri örnek çabalarından dolayı övgüyü hak ediyorlar.'' Akın, yarın Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek organizasyona bütün Konyalıları davet etti. Şölen kapsamında 20 farklı ülkeden Konya'ya gelen 57 çocuğun perşembe günü kentten ayrılacağı bildirildi.