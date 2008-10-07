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Yaşam

9 teröristin cesedi bulundu

Şemdinli'deki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden 9'unun cesedi bulundu. Teröristlerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

07 Ekim 2008 03:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden 9'unun cesedi bulundu. Cesetleri bulunan teröristlerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na yönelik saldırının ardından etkisiz hale getirilen 23 teröristten 9'unun cesedine ulaşıldı. Cesetleri bulunan teröristlerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri tarafından Aktütün köyü kırsalından alınarak, Şemdinli'ye getirilen teröristlerin cesetleri otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna bırakıldı.


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