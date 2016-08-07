9 soruda Fethullah Gülen'in ABD'deki dönüm noktaları

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan ve iadesi istenen Fethullah Gülen'in ABD'deki dönüm noktalarını yazdı. Gülen'in Mart 1999’da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ABD’ye gittiğini hatırlatan Tanış, yedi yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA’in eski üst düzey isimleri George Fidas ve Graham Fuller'in destek mektupları ile kalıcı oturma izni aldığını yazdı.

Tanış'ın Hürriyet'te "Fethullah Gülen'in ABD macerasının mihenk taşları" başlığıyla yayımlanan (7 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Fethullah Gülen için ABD’de kaldığı dönem nasıl bir öneme sahip?

Gülen bugün 78 yaşında. Ve 28 Şubat döneminde gittiği Amerika’da 17’nci yılını doldurdu. Hem başında olduğu hareketin gücünün doruğuna ulaştığı hem de Türkiye’de inişe geçtiği dönemi ABD’den izledi.

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Gülen, Pensilvanya’daki yaşantısına hangi yasal gerekçeyle başvurdu?

Gülen, ABD’ye Mart 1999’da uçtu. Giderken gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

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Göçmenlik için ilk başvuruyu ne zaman yaptı?

31 Ağustos 2000’de ‘laik devleti yıkmak için kurduğu terör örgütünün başı’ olduğu gerekçesiyle Gülen hakkında 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. ABD makamlarına göçmenlik dilekçesini Türkiye’deki terör davasının ilk duruşmasından altı ay sonra, 30 Nisan 2001’de verdi.

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11 Eylül’ün yarattığı İslamofobik atmosferi nasıl aştı?

İşin çarpıcı boyutu bu... Türkiye’deki siyasi ortam Gülen’i sıkıştırdıkça, Amerika’daki göçmenlik başvurusu da hızlı biçimde ele alındı. Üstelik 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırılarından sonra Amerika’da Müslümanlara yönelik İslamofobik eğilimlerin zirveye ulaştığı bir dönemde...

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Yeşil Kart alması neden sarktı?

7 Ağustos 2002’de I-360 başvurusu kabul edildi. Böylece artık her şey, Yeşil Kart’ın onaylanmasına kalmıştı. Ancak sonra ne olduysa, Türkiye’de AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerine kadar tıkır tıkır ilerleyen Gülen’in Yeşil Kart alması için gerekli formaliteler, seçimlerden sonra birdenbire tıkandı. 2003’le birlikte, ABD resmi makamları, Gülen’in başvurusuna dair tek bir müspet adım atmadı. Yani o dönem Türkiye’de sıkıştıkça ABD’de rahatlayan Gülen, Türkiye’de rahatladıkça ABD’de sıkışıyordu.

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Bu arada Türkiye’deki hukuki durumu neydi?

10 Mart 2003’te Ankara 2 No’lu DGM, Gülen hakkında Türkiye’de açılan davada, ‘kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi’ kararı aldı. 5 Mayıs 2006’da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen’in beraatına karar verdi.

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Yeşil Kart alma serüveni sonra nasıl yeniden hızlandı?

Kısa süre sonra ortam birdenbire değişiverdi. Mart 2008’de, ‘laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği’ gerekçesiyle AK Parti aleyhine kapatma davası açılmasından hemen sonra, 29 Nisan 2008’de, Göçmenlik Bürosu ve Gülen’in avukatları sonunda usulde anlaştılar.

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Mahkeme nasıl bu kadar kolay tavır değiştirdi?

4 Haziran 2008’de, Harvard Üniversitesi, Vatikan gibi kurumlarla yapılan yazışmalar, 26 kişiden toplanan referans mektuplarının mahkemeye sunulması bunun üzerinde etkili oldu. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA’in eski üst düzey isimleri George Fidas ve Graham Fuller, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, destek mektuplarının yazarları arasındalardı.

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Kalıcı oturma izni için nasıl bir formül bulundu?

17 Haziran 2008’de Gülen mahkemeye ifade verdi. O yıl çıkacak beş kitap üzerine çalıştığını söyledi. Pensilvanya Doğu Bölgesi Mahkemesi de, 16 Temmuz 2008’de Gülen’i haklı bulduğunu açıkladı. Ve ‘sıradışı yeteneklere sahip bir yabancı’ olduğuna karar verip I-140 formunun

onaylanmasını istedi. Böylece Fethullah Gülen, yedi yıl süren uzun bir hukuk mücadelesinin ardından Amerika’dan kalıcı oturma izni almayı başardı.