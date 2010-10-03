9. sınıflara yemek ve servis bedava

T24- Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıflar için taşımalı ortaöğretim programını başlattı. Özellikle kız çocuklarının öncelikli olacağı uygulamada, ortaöğretime erişimde sorunlar yaşayan 9. sınıf öğrencilerinin, ikamet ettikleri yerleşim birimlerinden alınarak ilgili okullara; ders bitiminde de okullardan alınarak yerleşim birimlerine götürülmesi ve öğrencilere öğle yemeği verilmesi planlanıyor.



Milli EğitimBakanı Nimet Çubukçu, 2010/60 sayılı bir genelge yayınladı. Çubukçu, söz konusu genelgede, 2010-2011 öğretimyılında 9. sınıflar için taşımalı ortaöğretim uygulamasının başlayacağını duyurdu.



Habertürk'te yer alan habere göre, taşıma planlamasında öncelikle kız çocuklarının okula erişimi, ailenin sosyal durumu ve ekonomik olması gibi hususlar dikkate alınacak. Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşımşartları elverişsiz olan yerleşimbirimindeki öğrencilerin pansiyonlu ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmeleri sağlanacak ve bu pansiyonlardaki boş kapasiteler doldurulacak.



Pansiyona yerleştirilemeyenler taşıma kapsamına alınacak. Genelgeye göre, il / ilçe belediye sınırları içinde ve 5 km’den daha az mesafede taşıma yapılmayacak.



