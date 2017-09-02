9. sınıf biyoloji kitaplarında DNA testi ve tüp bebek

Müfredat değişikliği sırasında en çok tartışma konusu olan biyoloji dersinde anlatılan Charles Darwin’in evrim teorisi çıkarılarak hazırlanan ve öğrencilerin bu yılki eğitim-öğretim döneminde okuyacağı 9. sınıf yeni biyoloji ders kitabında, tüp bebek ve DNA testleri bilimsel çalışmaların günlük yaşama ve bireye etkisi konusunda örnek gösteriliyor. Kitapta, DNA testleri sayesinde babalık davalarının çözüldüğü, suçluların tespit edildiği vurgulanmış.

DNA testi ve tüp bebek kitapta

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, kitapta bazı çiftlerin tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaları, bilimsel çalışmaların bireye ve topluma yansıması olarak değerlendirildi. Kitapta, DNA ile ilgili bilimsel çalışmaların sonuçları da şöyle anlatıldı:

“DNA’nın yapısının aydınlatılmasıyla genetik mühendisliği çalışmaları başlamıştır. Bu sayede tıp, kriminoloji, tarım gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) günlük hayatta kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bütün bu gelişmeler etik ve politik tartışmaları beraberinde getirmiş, devlet kurumları da bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bazı istenmeyen problemlerin çözümüne yönelik tedbirler almaya başlamıştır. Suçluların tespitinde, babalık davalarında DNA parmak izi yöntemi kullanılmaktadır. Her insanın DNA dizisi farklı olduğundan olay yerinden alınan saç, tükürük, kan örneklerinin incelenmesi ile elde edilen DNA parmak izleri karşılaştırılarak suçluların tespiti sağlanabilmektedir.”

"Teori hiçbir zaman kanuna dönüşmez"

Evrim teorisinin çıkarıldığı kitapta, teori ve bilimsel kanun karşılaştırması yapıldı. Kitapta, bu konuda şöyle denildi:

“Hücre teorisi, gen-kromozom teorisi ve evrim teorisi bilimsel teori örnekleridir. Teoriler; çok sayıda farklı kanıtla desteklendiğinde geniş ölçüde kabul görür ancak yeni bilgi ve bulgular ortaya çıkınca değiştirilebilir, hatta reddedilebilir. Teorilerin, yeterli delillerle desteklendiğinde kanunlara dönüşeceği gibi yaygın bir yanılgı vardır ancak teoriler ve kanunlar farklı bilimsel bilgi türleridir. Teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmez.”

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