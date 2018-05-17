9 şehit verilen tepeye 9 Türk bayrağı dikildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 9 şehit verilen Keltepe\'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 41\'inci günü olan 1 Mart 2018 tarihinde, Hatay\'ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde, PYD/PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalarda 9 asker şehit oldu. Teröristlerden arındırılan Keltepe\'nin adı \'Şehitler Tepesi\' olarak değiştirildi.

Hatay\'ın Hassa Belediyesi tepeye, verilen her şehit için bir Türk bayrağı dikti.



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