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9 şehit verilen tepeye 9 Türk bayrağı dikildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 şehit verilen Keltepe'ye, 9 Türk bayrağı dikildi

17 Mayıs 2018 16:49

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 9 şehit verilen Keltepe\'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.
\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 41\'inci günü olan 1 Mart 2018 tarihinde, Hatay\'ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde, PYD/PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalarda 9 asker şehit oldu. Teröristlerden arındırılan Keltepe\'nin adı \'Şehitler Tepesi\' olarak değiştirildi.
Hatay\'ın Hassa Belediyesi tepeye, verilen her şehit için bir Türk bayrağı dikti.

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