9 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, ani göğüs ağrısı şikâyeti ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne giden Nurettin Kiraz (72), yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Nurettin Kiraz, ani göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde önce anjiyo oldu, daha sonra ameliyata alındı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Bozdoğan ve ekibi tarafından yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyonun ardından Kiraz yoğun bakıma alındı. Nurettin Kiraz, yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandıktan sonra servise alındı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Bozdoğan, Kiraz\'ın kalbinden çıkan ana damarın genişlediğini, bu durumun beynin beslenmesine olanak sağlayan damarları da etkileyebileceğini belirterek, hastayı hemen ameliyata aldıklarını, işlem sırasında hastanın damar yapısının kötü durumda olduğunu gördüğünü söyledi. Hastanın ameliyat sırasında vücut ısısını 24 dereceye düşürdüklerini belirten Opr. Dr. Bozdoğan şunları kaydetti:

\"Normalde bu tip ameliyatlar kalp akciğer destek cihazı ile yapılır. Ama bu cihazı bağlayacağımız damar yapısı bozuk durumdaydı. Farklı bir teknik denemek zorundaydık. Sadece beynin bir bölümünü besleyerek operasyonu yapacaktık. Tüm vücutta kan akımını durdurduk. Bu süre zarfında hiçbir organ, hiçbir doku beslenmedi. 30 dakika süren işlem sonrasında yeniden kan akımını sağladık. Vücut ısısını normal hale getirdik. Hastamızı uyandırarak yoğun bakımda tedavi altına aldık. Ekip olarak böyle bir zor ameliyatı başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tür ameliyatlarda en büyük risk, hastanın yeniden uyanmaması veya felç gelişebilmesi. Böyle bir durumla karşılaşmadığımız için mutluyuz. Normal bir kalp hastası gibi yoğun bakım tedavisinin ardından servise aldık.\"



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