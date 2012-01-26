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Politika

9 Ozanla basın toplantısı TBMM (A.A)

26 Ocak 2012 14:56

-9 Ozanla basın toplantısı TBMM (A.A) - 26.01.2012 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, halk ozanlarının sosyal güvenceye kavuşturulmasını istedi. Öğüt, Kars, Ardahan, Sivas ve Tokat'tan gelen 9 halk ozanıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan basın toplantısında, Öğüt, halk ozanlarının sözlü kültürü yaydığını, kahramanlık destanları yarattıklarını ifade etti. Ancak gerekli ilginin gösterilmemesi sonucu bu halk kültürünün yok olduğunu belirten Öğüt, bu ozanlara TRT'de program yapma olanağının sağlanmasını istedi. Öğüt, halk ozanlarının sosyal güvencelerinin olmadığını, ozanların belli bir maaş verilebileceğini ya da hiç olmazsa devletin sosyal güvenlik primlerinin ödenebileceğini söyledi. Aşıklar, basın toplantısında ''ozanlara sanip çıkılması'' temasıyla dörtlükler okudu. Aşık Paşa Susanoğlu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy'nin eleştirdiği dörtlük ilgi çekti. En son tüm ozanlar Ensar Öğüt'ün de katılımıyla ''Kiziroğlu'' türküsünü söyledi.

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