9 Ocak'ta yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşen İstanbul'da, yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 57,23 olarak ölçüldü.

İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Mart Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 753 bin metreküp 2 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %57,23"