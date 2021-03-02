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Çevre

9 Ocak'ta yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

02 Mart 2021 11:01

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 57,23 olarak ölçüldü.

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