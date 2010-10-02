-9 NÜFUS 4 AYDIR ÇADIRDA YAŞIYOR MARDİN (A.A) - 02.10.2010 - Mardin'de bir aile 4 aydır kalacak evleri olmadığı için çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, Yalım Beldesi'ne bağlı Yalım köyde oturan ancak ev kirasını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından evden çıkarılan 9 nüfuslu Cırık ailesi yaşamlarını çadırda sürdürüyor. İşsiz baba Mehmet Sıraç Cırık, ekonomik imkansızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemediğini, kış mevsiminin yaklaşmasıyla çadırda yaşamanın daha da zorlaştığını belirterek, ihtiyaçlarını çevredeki evlerden karşıladıklarını söyledi. Ramazan ayını ve bayramı çadırda geçirdiklerini ifade eden Cırık, ''Tek isteğim çocuklarımı okutabilmek. 5 çocuğum derslerinde son derece başarılıydı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle okuldan almak zorunda kaldım. Öğretmenleri çadıra gelerek çocuklarımı okula göndermemi istedi. Ancak çadırda zor yaşam şartlarımızı gördüler. Ne elektriğimiz ne de suyumuz var. Kış geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz'' dedi.