T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 NÜFUS 4 AYDIR ÇADIRDA YAŞIYOR MARDİN (A.A)

02 Ekim 2010 18:05

-9 NÜFUS 4 AYDIR ÇADIRDA YAŞIYOR MARDİN (A.A) - 02.10.2010 - Mardin'de bir aile 4 aydır kalacak evleri olmadığı için çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgiye göre, Yalım Beldesi'ne bağlı Yalım köyde oturan ancak ev kirasını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından evden çıkarılan 9 nüfuslu Cırık ailesi yaşamlarını çadırda sürdürüyor.  İşsiz baba Mehmet Sıraç Cırık, ekonomik imkansızlık nedeniyle çocuklarını okula gönderemediğini, kış mevsiminin yaklaşmasıyla çadırda yaşamanın daha da zorlaştığını belirterek, ihtiyaçlarını çevredeki evlerden karşıladıklarını söyledi. Ramazan ayını ve bayramı çadırda geçirdiklerini ifade eden Cırık, ''Tek isteğim çocuklarımı okutabilmek. 5 çocuğum derslerinde son derece başarılıydı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle okuldan almak zorunda kaldım. Öğretmenleri çadıra gelerek çocuklarımı okula göndermemi istedi. Ancak çadırda zor yaşam şartlarımızı gördüler. Ne elektriğimiz ne de suyumuz var. Kış geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24