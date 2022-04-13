9 milyonluk vurgun yapıp lüks içinde yaşayan çift hakkında 357 yıla kadar hapis istemi

İzmit'te bir sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce'nin çalıştıkları firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek topladıkları paralarla lüks içerisinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede, 9 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapan çiftin, 21 şikayetçi için ayrı ayrı cezalandırılarak toplamda 105 yıldan 357 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi.

İzmit’te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce, müşterilerine çalıştıkları firmanın içerisinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdiklerini söyleyerek para topladı. Bu sırada sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Yatırım yaptığını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri, Murat ve Buse İnce'yi takip ederek, 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı. Aynı gün Kocaeli'ye getirilen çift emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İnce tutuklanırken, Buse İnce ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müşterilerinden aldıkları paralarla lüks içerisinde yaşadıkları belirtilen çift hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çift hakkında şikâyetçi olan toplam 21 mağdurun isminin geçtiği iddianamede, çiftin mağdurlardan bazıları ile uzun süreli ilişkileri sebebiyle güven ilişkisi sağladıkları, bazı müştekilere ise yaptıkları yatırımın geri dönüşü olarak çeşitli miktarlarda para göndererek güven kazandıkları belirtildi.

İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.

1 kişi parasını ikiye katladı

İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında müştekiler arasındaki M.Z.'nin yatırdığı parayı 2 katı olarak geri aldığı bilgisi de yer aldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, M.Z. ile Murat İnce arasında gerçekleşen 4 para transferi işleminde, M.Z. toplam 500 bin 674 TL gönderdi, Murat İnce ise karşılığında 1 milyon 58 bin 905 TL verdi.

1 kişinin toplam işlem hacmi 9 milyon TL'yi buldu

Müştekiler arasında bulunan M.B.'nin kendi şahsi hesabı ve yönettiği şirketin hesabından gerçekleştirdiği çok sayıda para transferi işleminin toplam hacmi 9 milyon TL'ye ulaştı. Murat İnce ile arasında sürekli para alışverişi gerçekleşen M.B., bilirkişi raporuna göre 632 bin 895 TL zarar etti.

Parayı bahis sitelerine yatırmış

İddianamede Murat İnce'nin hesaplarında yapılan incelemelere de yer veren savcı, müştekilerden alınan paraların Murat İnce'nin çalıştığı şirket bünyesinde yatırım amacıyla değerlendirildiği söylense de aslında bu paraların çok sayıda bahis sitesine yatırıldığının belirlendiği ifadelerine yer verdi.

İddianamede çiftin ifadelerine de özet olarak yer verildi. Buse İnce'nin ifadesinde hesabına gönderilen paralardan haberinin olmadığını söylediği, Murat İnce'nin ise paraları borsada ve kripto para piyasasında değerlendirdiğini söylediği belirtildi. Çiftin ifadelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten savcı, ifadelere itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi. Ayrıca, Murat İnce'nin çalıştığı sigorta şirketinin avukatı, şüphelinin görevi itibariyle böyle bir para alışverişi yapma yetkisinin bulunmadığına dair belgeyi dosyaya sundu.

Şikâyetçi beyanları, bilirkişi incelemeleri ve tüm delilleri birlikte inceleyen savcı, "Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde aslında gerçekleşmeyen bir şeyi gerçekmiş gibi göstererek hile ile müştekilerden haksız menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak kanaatini belirtti.

85 yıldan 357 yıl 6 aya kadar ceza istendi

Çift hakkında hazırlanan iddianame Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlerleyen günlerde başlayacak olan mahkemede Murat İnce ve eşi Buse İnce, 'Zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 21 kişiyi mağdur etmekten 105 yıldan 357 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak.