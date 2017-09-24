T24 LogoT24 Logo
Yaşam

9 milyon kişi açlık sınırında; her 8 kişiden biri devlet yardımı alıyor

Geliri 592 liranın altında 9 milyona yakın kişi var

24 Eylül 2017 12:48

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 10'u devletin doğrudan desteğine muhtaç. Her 8 kişiden biri doğrudan devlet yardımı alıyor. Geliri 592 liranın altında 9 milyona yakın vatandaş var.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2012’de adı ve uygulaması değiştirilen yeşil kart ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, bu uygulama kapsamında şu ana kadar kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığını sordu. 2012’de yeşil kart uygulamasına son verildiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) iş ve işlemlerinin yürütülmeye başlandığını belirten Sayan Kaya, 2012-2015 yılları arasında GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayılarını ve bu kişilere ödenen prim miktarlarını yıllar itibarıyla açıkladı. Buna göre GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısı 2012’de 9 milyon 99 bin 59, 2013’te 9 milyon 111 bin 923, 2014’te 9 milyon 368 bin 920 ve 2015’te 8 milyon 983 bin 853 oldu.

Brüt asgari ücretin 3’te 1’i

Devlet 2012’de 4 milyar 13 milyon 72 bin 962 lira, 2013’te 5 milyar 725 milyon 412 bin 783 lira, 2014’te 6 milyar 132 milyon 725 bin 570 lira ve 2015’te ise 6 milyar 405 milyon 637 bin 865 lira GSS primi ödedi. GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısına bakıldığında bile Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ne kadar sorunlu olduğunun görüldüğünü belirten Gürer, şunları söyledi: “Nerede ise nüfusun yüzde 10’u devletin doğrudan desteğine mecbur. Her 8 kişiden biri doğrudan devlet yardımı alıyor, dolaylı alanlarla bu rakam daha da artıyor. Bakanın verdiği bilgiye göre brüt asgari ücretin 3’te birinden az geliri olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödeniyor. Yani geliri 592 liranın altında olan 9 milyona yakın yurttaşımız var. Yokluk ve yoksulluk artıyor. Varlıklı ile yoksul arasındaki uçurum artıyor.

Otumuz da ithal

CHP’li Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları sonucunda Türkiye’nin samanı bile ithal etmeye başladığını söyledi. Gürer, “Yol yapmak her iktidarın görevi ama saman ithal etmek yalnızca AKP hükümetine nasip oldu” diye tepki gösterdi.

ETİKETLER

yoksullukaçlıkhaberAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı9 milyon kişi açlık sınırındayeşil kart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24