9 milyon kişi açlık sınırında; her 8 kişiden biri devlet yardımı alıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 10'u devletin doğrudan desteğine muhtaç. Her 8 kişiden biri doğrudan devlet yardımı alıyor. Geliri 592 liranın altında 9 milyona yakın vatandaş var.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2012’de adı ve uygulaması değiştirilen yeşil kart ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, bu uygulama kapsamında şu ana kadar kaç kişiye ne kadar ödeme yapıldığını sordu. 2012’de yeşil kart uygulamasına son verildiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) iş ve işlemlerinin yürütülmeye başlandığını belirten Sayan Kaya, 2012-2015 yılları arasında GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayılarını ve bu kişilere ödenen prim miktarlarını yıllar itibarıyla açıkladı. Buna göre GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısı 2012’de 9 milyon 99 bin 59, 2013’te 9 milyon 111 bin 923, 2014’te 9 milyon 368 bin 920 ve 2015’te 8 milyon 983 bin 853 oldu.

Brüt asgari ücretin 3’te 1’i

Devlet 2012’de 4 milyar 13 milyon 72 bin 962 lira, 2013’te 5 milyar 725 milyon 412 bin 783 lira, 2014’te 6 milyar 132 milyon 725 bin 570 lira ve 2015’te ise 6 milyar 405 milyon 637 bin 865 lira GSS primi ödedi. GSS primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısına bakıldığında bile Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ne kadar sorunlu olduğunun görüldüğünü belirten Gürer, şunları söyledi: “Nerede ise nüfusun yüzde 10’u devletin doğrudan desteğine mecbur. Her 8 kişiden biri doğrudan devlet yardımı alıyor, dolaylı alanlarla bu rakam daha da artıyor. Bakanın verdiği bilgiye göre brüt asgari ücretin 3’te birinden az geliri olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödeniyor. Yani geliri 592 liranın altında olan 9 milyona yakın yurttaşımız var. Yokluk ve yoksulluk artıyor. Varlıklı ile yoksul arasındaki uçurum artıyor.

Otumuz da ithal

CHP’li Ömer Fethi Gürer, yanlış tarım politikaları sonucunda Türkiye’nin samanı bile ithal etmeye başladığını söyledi. Gürer, “Yol yapmak her iktidarın görevi ama saman ithal etmek yalnızca AKP hükümetine nasip oldu” diye tepki gösterdi.