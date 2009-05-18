9 milyon Euro'luk Ferrari

1957 yapımı bir Ferrari, bütün zamanların Ferrari satış rekorunu kırarak 9 milyon Euro’ya alıcı buldu.



Ferrari'den yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzeyindeki Maranello'daki fabrikalarında üretilen 34 adet ''250 Testa Rossa'' modelinden birinin 9 milyon Euro’ya satıldığı bildirildi.



Açıklamada, söz konusu koleksiyon otomobilinin Güney ve Kuzey Amerika'da çok sayıda yarış kazandığı belirtildi.



Bundan önceki Ferrari rekoru, Amerikalı oyuncu James Coburn'ün 7 milyon Euro’ya alıcı bulan 1961 yapımı ''250 GT California Spyder''ıydı.

