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Yaşam

9 milyon Euro'luk Ferrari

1957 yapımı bir Ferrari, bütün zamanların Ferrari satış rekorunu kırarak 9 milyon Euro’ya alıcı buldu.

18 Mayıs 2009 03:00

1957 yapımı bir Ferrari, bütün zamanların Ferrari satış rekorunu kırarak 9 milyon Euro’ya alıcı buldu.

Ferrari'den yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzeyindeki Maranello'daki fabrikalarında üretilen 34 adet ''250 Testa Rossa'' modelinden birinin 9 milyon Euro’ya satıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu koleksiyon otomobilinin Güney ve Kuzey Amerika'da çok sayıda yarış kazandığı belirtildi.

Bundan önceki Ferrari rekoru, Amerikalı oyuncu James Coburn'ün 7 milyon Euro’ya alıcı bulan 1961 yapımı ''250 GT California Spyder''ıydı.

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