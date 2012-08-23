9 milyon engelliden sadece yüzde 22’lik oran çalışıyor

Hülya Karabağlı

Ankara

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün engellilerle ilgili soru önergesini yanıtladı. Buna göre, nüfusun yüzde 12,29’unu engelli vatandaşlar oluşturuyor. Bu oranın yüzde 91.8’lik dilimi 15 yaş ve üzerindekiler. Bakanın, Türkiye Özürlüler Araştırması verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, engelli nüfusun sadece yüzde 22,19’u çalışıyor.

Bakan Şahin, Türkiye’deki 2951 belediyeden kaçının ve hangilerinin kanunun gerektirdiği şekilde, sosyal ve umuma açık alanların engellilere uygun hale getirebildiğine ilişkin soruya, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin konuya ilişkin faaliyetlerini yürüttükleri yanıtı verdi.