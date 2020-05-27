9 milyar Euro'luk Lufthansa kurtarma paketi beklemeye alındı

Alman hava yolu şirketi Deutsche Lufthansa AG'nin teftiş kurulu, Avrupa Birliği'nin (AB) empoze ettiği taleplerin şirketin krizden çıkabilmesini aksatabileceğini kaydederek, Almanya hükümetinin 9 milyar Euro'luk (9.9 milyar dolar) kurtarma paketine ilişkin kararını erteledi.

BloombergHT'nin haberine göre; Alman hava yolu şirketi, şimdilik, paket üzerinde çalışacaklarını ve onaylanması için acil bir hissedarlar oylaması çağrısında bulunmayacaklarını kaydetti. Lufthansa, AB'nin Alman kalkış ve iniş slotlarını bırakması yolundaki koşullarının Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağını belirtti.

Lufthansa, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, sonuçta oluşan ekonomik hasar ve bunun yanında istikrar fonlarının geri ödeme gerekliliği ve aynı zamanda olası alternatif senaryoların "yoğun bir şekilde analiz edilmesi" gerektiğini kaydetti. Ancak kurul halen kurtarma planını "şirketin ödeme gücünü sürdürebilmesi için yegane uygulanabilir alternatif" olduğunu düşünüyor.

Lufthansa hisseleri bu haberin ardından erken saatlerdeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Hisseler Frankfurt saati ile 15:18'de yüzde 6 yukarıda 9.79 Euro seviyelerinde seyrediyordu.

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