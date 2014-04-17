9 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor

TBMM üyesi iken Belediye Başkanı seçilen ve bu nedenle dokunulmazlıkları düşen 9 eski vekilden 6’sı hakkındaki 114 dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'ndan alınarak Meclis Başkanlığı tarafından Başbakanlığa iletildi. Dosyalar, Başbakanlık üzerinden Adalet Bakanlığı'na oradan da ilgili savcılıklara gönderilecek.

İlgili savcılıklara iade edilecek 114 dosyanın 74’ü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen BDP'li Gültan Kışanak'a ait. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün 34, AKP Balıkesir Milletvekili iken Balıkesir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Edip Uğur ile CHP Kırklareli Milletvekili iken Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 2'şer, AKP İstanbul Milletvekili iken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Enver Yılmaz ile AKP Antalya Milletvekili iken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Menderes Türel'in birer dosyası bulunuyordu.

AKP Gaziantep Milletvekili iken Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Fatma Şahin, CHP Edirne Milletvekili iken Edirne Belediye Başkanı seçilen Recep Gürkan ile CHP Eskişehir Milletvekili iken Eskişehir'in Odunpazarı ilçe belediye başkanı seçilen Kazım Kurt'a ait dokunulmazlık dosyası bulunmuyordu.

Meclis'te 919 dokunulmazlık dosyası bekliyor

Meclis'e bugüne kadar toplam bin 69 dokunulmazlık dosyası geldi. Bunların 36'sı daha önce talep üzerine iade edilmişti. 114 dosyanın da belediye başkanı seçimi nedeniyle iade edilmesiyle, Meclis'teki dokunulmazlık dosyası sayısı 919'a düştü.

Dokunulmazlık kalkınca ne olacak?

Belediye Başkanı seçilmeleri nedeniyle 9 eski milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kalkarken, bundan sonraki süreçte yargılanmaları "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a tabi olacak.

Yasa uyarınca, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında soruşturma izni verme yetkisi İçişleri Bakanı'na ait.