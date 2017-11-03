9. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları başladı

Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli bir yer edinen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan Leyla Gencer Şan Yarışması’nın başvuruları başladı. İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen yarışmanın başvuruları, 10 Nisan 2018’e kadar devam edecek. Jüri başkanlığını Renato Bruson’un üstleneceği yarışmanın final serisi 23-28 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Uzak Doğu’dan Amerika’ya uzanan katılımcı yelpazesini göz önünde bulundurarak bu yıl itibariyle başvuru ve ön eleme süreçlerine yeni düzenlemeler getirildiği aktarıldı.

İnternet üzerinden video gönderilebilecek

Daha önceki yıllarda Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilen ön elemelere, bu yıl itibariyle internet üzerinden gönderilen video kayıtları ile değerlendirme de ekleniyor.

Yarışmanın ön elemeleri, 26-27 Nisan 2018’de Milano’da, 5-6 Mayıs 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Adayların canlı ön elemelere katılmak yerine başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılarak seçilebilecekleri aktarıldı. Ön eleme sonuçları ise yarışmanın sitesinden 10 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak. E-posta yoluyla da bildirim alacak olan yarışmacıların final serisi 23-28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Birinci İstanbul Müzik Festivali'nde konser verecek

18-32 yaş arası tüm ses gruplarından şancılara açık olan yarışmada birinci olan yarışmacı 12.500 Euro, ikinci olan yarışmacı 7.500 Euro ve üçüncü olan yarışmacı ise 3.500 Euro ile ödüllendirilecek. Ayrıca finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi, İstanbul Müzik Festivali’nin bir konserinde yer alacak.

La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü ile sahibini bulacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.