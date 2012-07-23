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Kültür-Sanat

9 Kürt efsanesi İngilizce'ye çevrildi

Yunus Bilgin, kitapta yörede yeni nesil tarafından unutulmaya yüz tutmuş bazı hikayelerin olduğunu, bu hikayelerin İngilizce’ye çevirisini yaptıklarını belirtti

23 Temmuz 2012 21:26

 

Hakkari Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Kürt efsanelerini anlatan 9 hikayeyi İngilizce'ye çevirerek 'The East Whispers' adı altında bir kitapta topladı

Hakkari Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu okutmanları Şirin Cengiz, Zeynep Saka, Salih Potukoğlu, Selman Üner ile Yunus Bilgin bir yıllık çalışma ile Kürtlerin 9 efsanesini İngilizceye çevirdi. The East Whispers adlı kitapta toplanan hikayelerin Kürt edebiyatının dünyada tanınması için önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Editör Şirin Cengiz, kitabın ezberci yabancı dil eğitim anlayışının değişimine katkı sunacağını söyledi. Cengiz şöyle dedi:

"Bölge insanı için İngilizce üçüncü dil konumunda. İngilizce ders kitaplarının özgün ve yöreden motifleri içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerden hareketle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Belenli ile Fransa ’nın Sorboone Üniversitesi Kurmanci Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Seydo Aydoğan bize kitabı hazırlamamızda destek verdi. Bu yönde hazırlamayı düşündüğümüz benzeri çalışmalarımız var."

 

Ders kitabı projesi

 

Kitabın okutmanlarından Yunus Bilgin de, özellikle bu yörede yeni nesil tarafından unutulmaya yüz tutmuş bazı hikayelerin olduğunu, bu hikayelerin İngilizce’ye çevirisini yaptıklarını belirtti. Bilgin şunları söyledi: "Biz bu hikayelerden bazılarını derleyip Kürt halkına İngilizce bir hediye sunmak istedik. Kitap ekibimiz 5 okutmandan oluşuyor. Bu yöredeki hikayeler özellikle yabancı dil konusunda sıkıntılı. Özellikle çeviri ve tanıtım konularında sıkıntılı. Bu anlamda hiç bir çalışma yapılmamış. İlk defa böyle bir çalışmayla efsane hikayeleri tanıtacağız. Ayrıca Kürtçe motiflerin bulunduğu, yani yöre halkının motiflerinin bulunduğu bir ingilizce ders kitabı basma projemiz var."

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9 Kürt efsanesiThe East Whispers

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