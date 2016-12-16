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Yaşam

9 kız öğrenciyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

Tacizin odadaki güvenlik kameralarına yansıdığı da ortaya çıktı

16 Aralık 2016 15:29

Bolu'da 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 58 yaşındaki okul müdürü M.S tutuklandı.Tacizin, müdürün odasındaki güvenlik kamerasına yansıdığı da ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, M.S.'nin, elle taciz ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdiği, birisine üzerinde, 'Seni seviyorum' yazılı kupa bardak hediye ettiği ileri sürüldü.



Taciz, odadaki güvenlik kamerasına da yansıdı



Öğrencilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlatırken, M.S. suçlamaları kabul etmedi. Yapılan incelemede M.S.'nin öğrencilere tacizinin odasındaki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. M.S.'nin, kendisinden önceki müdür tarafından odaya konulan güvenlik kamerasından haberi olmadığı belirtildi.

Bunun üzerine açığa alınan M.S., savcılık soruşturması kapsamında da dün akşam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan M.S., bugün adliyeye sevk edildi.

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