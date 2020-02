9 kişiyi öldüren sanığa 4'ü ağırlaştırılmış 9 müebbet ve 37 yıl hapis cezası

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te eşi ve 3\'ü çocuk, 8 akrabasını öldürüp, 2 akrabasını da yaralayan Yusuf Taş\'ın (27) yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziantep 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi; sanığı, 9 kişiyi öldürmekten 4\'ü ağırlaştırılmış 9 kez ömür boyu, 2 kişiyi yaralamaktan 36 yıl ve ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gaziantep\'te 4 Şubat 2016 tarihinde Yusuf Taş, boşanma aşamasında olduğu ve barışmak istediği eşi ile konuşmak üzere gece geç saatlerde eşinin teyzesinin Düztepe Mahallesi\'ndeki evine gitti. Burada çıkan tartışmada Yusuf Taş yanındaki tüfekle ateş ederek eşi Tuba, eşinin teyzesi Şenel Çakmak ile oğlu Ahmet Can Çakmak ve amcasının oğlu Turan Taş\'ı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Yusuf Taş, bu olayın ardından 5 Şubat sabahı ise Sam Mahallesi\'nde bastığı evde amcası Mustafa, yengesi Gülay, amcasının çocukları Türkan, Gül ve Furkan Taş\'ı tabancayla öldürerek kaçtı.

\'CİNAYETLERDEN 55 GÜN SONRA YAKALANDI\'

Cinayetlerin ardından kayıplara karışan, bu sırada telefonla aradığı babası ve diğer yakınlarını da ölümle tehdit eden Yusuf Taş, olaydan 55 gün sonra polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi ve 8 akrabasını öldürüp, 2 akrabasını da yaraladığı için tutuklanan Yusuf Taş hakkında 11 kez ağırlaştırılmış ömür boyu; kendisine yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 yakınına da \'suç delillerini yok etme, gizleme ve suçluyu kayırma\' suçlamalarıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Gaziantep 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 12\'nci duruşmasına; Kırıkkale Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu sanık Yusuf Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, yardım ve yataklıkla suçlanan ve tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklar Mehmet Eraslan, Arif Toz, Halil ve Şerif Taş ile sanık ve tanık avukatları duruşma salonuna geldi.

\'TUBA\'DAN SONRASINI HATIRLAMIYORUM\'

Karar duruşmasında, son savunmasını yapan Yusuf Taş, olayın yaşandığı gece eşinin, annesinin verdiği tabanca ile kendisini öldürmek istediğini, yaşanan boğuşmada silahın ateş aldığını öne sürdü. Eşini öldürdüğünü ancak sonrasını hatırlamadığını iddia eden Yusuf Taş, \"Olayların bu hale gelmesinin sebebi eşimin akrabalarıdır. Tuba\'yı öldürdüğümü biliyorum ama sonrasını hatırlamıyorum. Bunu sürekli söylüyorum; amcam, yengem ve kuzenlerimi ben öldürmedim. Tuba\'dan sonrasını hatırlamadığımı sürekli söylüyorum ve bu hatırlamama sebebinin ne olduğunu öğrenmek için neden hastaneye sevk edilmiyorum. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum\" dedi.

AVUKATI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VE BERAAT İSTEDİ

9 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanık Yusuf Taş\'ın avukatı da yaptığı savunmada müvekkilinin öldürdüğü eşi ve amcasının oğlu Turan Taş arasında ilişki olduğunu ve olay günü ısrarla kendisinin eve çağırıldığını iddia ederek, \"Bu hususlar göz önünde tutularak müvekkilime haksız tahrik indirimi uygulanmalıdır. Müvekkilim eve silahla gitmemiş, eşinin elindeki silahı alarak haksız tahrik altında olayı gerçekleştirmiştir. 16 yıldır görüşmediği amcası ve ailesini öldürmesi için de bir sebep yoktur. 4 kişinin öldüğü ilk olayla ilgili haksız tahrik indirimi, 5 kişinin öldüğü ikinci olayla ilgili de beraat istiyoruz\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda; sanığa yardım ve yataklıkla suçlanan sanıklardan Arif Toz ile Halil Taş\'ın beraatine, Mehmet Eraslan ile Şerif Taş\'ın ise 6\'şar ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti; sanık Yusuf Taş\'a ise eşi Tuğba Taş ile Ahmet Can Çakmak, Furkan Taş ve Gül Taş\'ı öldürmekten toplam 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, Şenel Çakmak, Turan Taş, Gülay Taş, Mustafa Taş ve Türkan Taş\'ı öldürmekten de 5 kez ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanığın Medine Melis Çakmak ve Mehmet Can Çakmak\'ı ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18\'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, cinayetlerin işlendiği ruhsatsız silah nedeniyle de sanığı 1 yıl 2 ay hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırdı.



