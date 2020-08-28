9 kişinin öldüğü sel felaketinde inceleme yapan CHP heyetinden rapor: Yıkılması gereken köprü baraj etkisi yarattı

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç’un başkanlığında, milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Necati Tığlı, Emine Gülizar Emecan, Neslihan Hancıoğlu, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Kadim Durmaz’ın yer aldığı CHP heyeti, Giresun’da sel felaketinin ardından sahada yaptıkları incelemeleri raporlaştırdı. Rapora göre, Dereli ilçesinde yıkılması gereken köprünün baraj etkisi yarattığı belirtildi. Hazırlanan rapor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, raporda, "Sel felaketinden en büyük zararı Dereli gördü. İlçedeki 241 esnafın 221’inin dükkânı tamamen yok oldu. Pek çok kamu binası zarar gördü. Doğankent ilçesinde ise 32 işyeri ile 1 ticari taksi zarar görürken Yağlıdere ilçesinde 6 işyeri kullanılamaz hale geldi." denildi.

Dereli’de selin nedeni, ilçe girişindeki iki köprünün üst üste yapılmış olması olarak görüş belirtildi.Yıllardır var olan eski köprünün hemen üstüne, bir süre önce, yeni bir köprü yapılmış. Ancak eski köprü kaldırılmamış. Yağmur suyunun şiddetini artırmasından sonra bu köprülerden eski olan köprünün bir bölümü dayanamayarak yıkılmış. Böylece biriken sel suyu, baraj kapağı açılır gibi şehir merkezine girmiş ve önüne gelen her şeyi yıkıp götürmüş. Yeni köprüyü yapan hükûmet, eskisini kaldırmadığı için facia yaşandığı yazıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

Tirebolu ile Doğankent ilçeleri arasındaki Harşit Vadisi’nde bulunan menfezin sel nedeniyle çökmesi, 5 askerin şehit olmasına neden olmuş. Dereden 25-30 metre yüksekteki menfez, sel suyunun 30 metrenin üstüne çıkması nedeniyle çökmüş. Menfezin alt kısmındaki çakıl ve kum, ocak işletmecileri tarafından yıllardır alınınca menfezin alt kısmı boşalmış.

Menfezdeki bu durumu tespit eden CHP’li il genel meclisi üyesi Ömer Cebeci, 4 Temmuz 2019’da, il genel meclisi başkanlığına dilekçe vererek burada inceleme yapılmasını ve bu menfezin güçlendirilmesini istemiş. Ancak AKP’li il genel meclis başkanı Ahmet Şahin bu dilekçeyi işleme koymamış sadece bilgi amaçlı olarak üstüne, “Vali Bey AFAD’a talimat vermiş” notu düşmüş. Şayet 2019 yılındaki bu başvuru işleme konsa ve gereği yapılsa askerlerimiz bu menfezin yıkılmasından dolayı şehit olmayacaktı.