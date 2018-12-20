9 kişinin öldüğü Ankara tren kazasından 3 gün sonra trafik işleyişi değiştirilmiş: Bu bir itirafnamedir

TCDD’nin başkentte 9 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı tren kazasından 3 gün sonra yüksek hızlı trenlerin trafik işleyişini yeniden değiştirdiği ortaya çıktı.Tutuklanan makasçı Osman Y.’nin avukatı Mehmet Ektaş, üç gün sonra getirilen yeni kurallar ve önlemlerin önceki uygulamaların zaafiyet ve eksikliklerini gösterdiğini belirtti. Avukat Ektaş, "Bu emir tam bir itirafnamedir” diye kaydetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, TCDD, "sinyalizasyonsuz işletilen" Ankara-Sincan arasındaki bölgede trenlerin azami hızının 50 olacağı belirtilen yazıda, Ankara-Esenkent arasında bütün trenlerin kendilerine tahsis edilen yollardan seyredeceği, trenlerin hatlar üzerinde sevkinin trafik kontrolörü ile hareket memurlarınca yapılacağı, bu işlemlerde makasçının rol almayacağı kaydedildi. 16 Aralık 2018’de TCDD Bölge Müdürü Duran Yaman’ın imzasıyla yayımlanan emirde, Ankara YHT Gar’dan tren sevkinde hareket memurunun sevk iznini yazılı belge ile YHT makinistine bildirmesi kuralı getirildi.

Sinyalizasyonsuz işletilen Ankara-Sincan arasındaki bölgede, trenlerin azami hızının 50 km/saat olacağı kaydedilen emirde, sinyalizasyon sisteminin olduğu Sincan’dan sonraki bölgede ise hızın 160 km/saat olacağı, daha sonrasında ise izin verilen hız sınırında gideceği belirtildi. Emirde ayrıca, Ankara-Esenkent arasında bütün trenlerin kendilerine tahsis edilen yollardan seyredeceği kaydedildi.

Emirde, şöyle denildi:

“Ankara YHT Gar’dan tren sevkinde trafik kontrolörü, hareket memuruna seyir izni verecek, hareket memuru sevk öncesi bu izni yazılı belge ile YHT makinistine bildirecek, YHT makinisti treni hareket ettirmeden trafik kontrolörünü arayarak seyir izninin numarasını ve seyir yolunu bildirecektir. Tren Hat 1’e girdiğinde kumanda merkezine Hat 1’e girdiğini bildirecektir.”

‘Tam bir itirafname’

Ankara-Eryaman arası YHT hatlarının yeniden tren trafiğine açılması nedeniyle yayınlanan ilgili emrin uygulanmasında tereddüt yaşandığı ifade edilen yeni emirde, ilgili madde şöyle değiştirildi:

“İlgili (a) emrimizin 8. maddesinde düzenlenen boş set sevkleriyle ilgili 4/c maddesi iptal edilerek, depoya gidecek boş setler son YHT’nin Eryaman YHT Gar’a gelişinden sonra Hat 1’e gönderilerek Sincan Doğu makaslardan depolara gönderilecektir. Hat 1, Hat 2, K2 yollarda yapılacak Başkentray çalışmaları son YHT’nin depoya girmesinden sonra yapılacaktır. Bu kural, Esenkent’ten konvansiyonel hat üzerinden depoya gidecek ve gelecek setler talep gelmesi halinde, tren trafiğinin uygun olması durumunda, tren aralarında gönderilecektir.”

Tutuklanan makasçı Osman Y.’nin avukatı Mehmet Ektaş, savcılığa verdiği dilekçede, “Kazanın ardından 16 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan emirle YHT trenlerinin Ankara-Sincan arası trafiğine ilişkin yeni kurallar ve önlemler getirilmesi önceki uygulamaların zaafiyet ve eksikliklerini göstermektedir. Yeni emirde, trenlerin sevk işlemleriyle ilgili süreçten Tren Teşkil İşçisi tamamıyla çıkarılmış, tren teşkil memuruna hiçbir rol tanımlanmamıştır. Bu emir tam bir itirafnamedir” dedi.