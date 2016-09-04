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Yaşam

9 kişinin bindiği otomobil kaza yaptı; 5 ölü, 4 yaralı!

Afyon'un Emirdağ ilçesinden, Eskişehir'in Çifteler ilçesine giden otomobil, karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı

04 Eylül 2016 19:10

Afyon’un Emirdağ ilçesinde içinde 9 kişinin bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinden Emirdağ yönüne giden Mustafa İyigün, yönetimindeki 27 P 8002 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen otomobil, Şadi Çoban’ın kullandığı 15 KD 651 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kamyon da yan yattı.

Kazada, kamyon şoförü Şadi Çoban’ın yanı sıra otomobildeki Hanım Ebru ve Murat İyigün, İbrahim ve Leyla Aslan yaşamını yitirdi. Otomobildeki Irmak ve Fatma Aslan ile Mustafa ve Münevver İyigün de yaralandı. Yaralılar, Emirdağ ve Çifteler’deki hastanelerde tedaviye alındı.

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