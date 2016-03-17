9 kişi şikâyet etti, Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a hakaret'ten fezleke hazırlandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Fezlekede, Demirtaş'ın Rusya ziyareti dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak “Basın yolu ile hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işlediği öne sürüldü.

Demirtaş, geçtiğimiz 24 Aralık tarihinde Rusya ziyareti dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma üzerine Bursa'da oturan 9 vatandaş Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikâyette bulunmuştu. Şikâyete konu dilekçe suç yeri nedeniyle Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Nafiz Özkalay, yasama dokunulmazlığı bulunan Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Fezlekede, BİMER'e şikayette bulunan 9 vatandaş müşteki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu mağdur, Selahattin Demirtaş da şüpheli sıfatı ile yer aldı.

Fezlekede 26. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili olan Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyareti dönüşü 24 Aralık 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptığı hatırlatıldı. Fezlekede, 9 vatandaşın BİMER'e verdikleri şikayet dilekçesinde Demirtaş'ın Rusya ziyareti dönüşü yaptığı konuşmada halkın içinde kin, nefret duyguları yarattığı, bölücülük yaptığı, her türlü olumsuzluğu yayma gayreti içinde olduğu, vatan hainliği derecesinde beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldukları ve dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettikleri belirtildi.

"Dokunulmazlığının kaldırılması

kararının alınması gerektiği..."

Demirtaş'ın soruşturmaya konu açıklamalarına yer verilen fezlekede, şu ifadeler yer aldı:

“Açıklamadaki sözleri ile T.C. Cumhurbaşkanı ve Başbakanına halk nezdinde küçük düşürücü, onların onur ve saygınlığını zedeleyecek ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve Başbakana karşı hakaret suçlarını işledi. Ayrıca TCK 216/1 maddesinde yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işledi. Bu beyanları halen, her gün şiddetli şekilde gerçekleşen terör eylemleri göz önüne alındığında, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkma halinin varlığının aşikar olduğu, şüphelinin böylece müsnet suçları işlediği ve halen 1 Kasım 2015 tarihli seçimlerde İstanbul 1. Bölge Milletvekili seçilerek milletvekili olduğu anlaşılmaktadır"

Milletvekili olan Demirtaş'ın Anayasa'nın 83. maddesi gereğince yaşama dokunulmazlığı bulunduğu hatırlatılan fezlekede, “Müsnet suçları işlediği anlaşılan ilgili hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının alınması gerektiği görüş ve kanaatiyle fezleke ve ekleri ilişikte sunulmuştur" denildi.