9 kez hastaneye kaldırılan hamile kadın sıra beklerken öldü!

Kars’ta 8 aylık hamile olan 21 yaşındaki Nurgül Çağdavur’un 30 Nisan günü götürüldüğü hastane polikliniği önünde sıra beklerken hayatını kaybetti.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy’de Nurgül Çağdavur karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Mezarlıkta annesinin ayak ucuna defnedilen bebeğin babası İmdat Çağdavur, yaşananları anlatırken çaresizliğin bellerini büktüğünü söyledi. Birkaç ay önce doğum için ihtiyaç olacak parayı kazanmaya gurbete giderek inşaatlarda çalışmaya başlayan Çağdavur, kötü haberi de orada öğrendi. Baba, eşiyle ilgilenmeyen doktorlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

DHA'da yayımlanan habere göre bir hafta önce rahatsızlanan ve defalarca hastaneye götürülen eşi için her sonucun olumlu olduğunun söylendiğini bildiren İmdat Çağdavur, “Doktorlar normal sancı demiş. En son gittiklerinde kabızlıkla ilgili problem olduğunu bana söylediler. Onun da ilaçlarla giderileceğini anlattılar. Son aradığımda durumun ağırlaştığı söylenince, ben de yola çıktım. Yolda eşimin ve çocuğumun acı haberi geldi” dedi.

Nurgül Çağdavur’un görümcesi olan Ayşe Çalışır da, yengesi için 112’den ambulans istediğini, gelen ambulastaki doktora durumu anlattığını söyledi. Ambulansta herhangi bir müdahale olmadan Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldüğünü ifade eden Çalışır yaşananları şöyle anlattı:

“Nurgül, acil bölümüne götürüldü, oradaki doktorlardan nöbetçi doktora durumu izah ettim. 8 aylık gebe olduğunu söyledim ve yardım edin diye yalvardım. Doktor bize, ‘Gidin, bayan müşahade odasında bekleyin, geleceğim’ dedi. Biz gittik, orada en az yarım saat bekledik. Bayan gelmedi. Ben bayana gidip şikayetimizi söyledim, bizden biyokimya tahlili istedi. Biyokimya tahlili ile benim yengemin durumunun hiçbir alakası yoktur. Ben gidip tahlillerini yaptırıp getirdim. Doktor kantine gidip çay içiyor. Bize yardım etmediler, gece yarısı 1’e kadar bekledik, bizi doğum sevkine gönderdiler. Sadece serum verdiler. 29 Nisan’da tekrar hastaneye gittik ve tekrar geri gönderdiler. 30 Nisan’da tekrar gidip şikayetleri anlattık. Acil hastaya poliklinikte 37’inci sıra verdiler. Sırası gelmeden rahatsızlanınca biz bir iki kez doktorun yanınan gidip, ‘Durum acil’ dedik. Onlar da ‘Sırasını beklesin’ dediler. Kadın orada koridorda can verdi. Kars Devlet Hastanesi bizimle hiçbir şekilde ilgilenmedi.”

Kızını toprağa veren baba İsa Özçalışır ise 23 Nisan’dan ay sonuna kadar kızını, 3 kez ambulans ile hastaneye götürdüklerini, 2 kez kendilerinin Kars’a götürdüğünü, 1 kez Digor’da hastaneye götürdüklerini ve 3 kez ise ambulans olmadığı için taksi ile Kars’a hastaneye götürdüklerini anlattı. 9 kez hastaneye kızlarını götüren Özçalışır, “Doktorlar bizimle ilgilenmediler. Polikinliğin kapısına vurdum, ‘Hocam hastam dışarıda sandalye üzerinde ölüyor’ dedim dinlemedi. Diğer hastalardan sıra istedim vermediler” dedi.

Öte yandan Kars Harakani Devlet Hastanesi yetkilileri olayla ilgili adli süreç başladığı için bilgi veremeyeceklerini söyledi.