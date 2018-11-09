T24 LogoT24 Logo
Spor

9 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

09 Kasım 2018 12:10

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor  

GALATASARAY
15.00 Sarı kırmızılı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
18.00 Galatasaray, maç için Kayseri\'ye hareket edecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
19.00  Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK  

BASKETBOL
- Euroleague -
22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe

- Tahincioğlu Basketbol Ligi -
19.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniv. Büyükçekmece

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 20Yeni MalatyasporTrabzonsporSarıKayserisporGalatasarayKayseriFENERBAHÇE Sarılacivertliler Aytemiz AlanyasporSiyahDemir Grup SivassporSPOR TOTOLİG 19Gazişehir Gaziantep FKEuroleagueSaski Baskonia SAD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24