9 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
GALATASARAY
15.00 Sarı kırmızılı ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
18.00 Galatasaray, maç için Kayseri\'ye hareket edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Adanaspor - Gazişehir Gaziantep FK
BASKETBOL
- Euroleague -
22.30 Saski Baskonia SAD - Fenerbahçe
- Tahincioğlu Basketbol Ligi -
19.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniv. Büyükçekmece
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA