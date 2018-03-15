9 kargo firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. AŞ (UPS) ile UPS’den uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan posta/paket/kargo taşımacısı şirketler hakkında başlatılan ön araştırmayı karara bağladı. Kurul, söz konusu şirketlerin müşteri paylaşımı yoluyla ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediğine yönelik resen ön araştırma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak 9 teşebbüs hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Haklarında soruşturma açılan teşebbüsler şöyle: Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık Lojistik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ, Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret AŞ, Solmaz Nakliyat ve Ticaret AŞ, STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti, Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. AŞ.