9 istihbaratçı kayıplara karıştı

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen "Selam örgütü adı altında yasa dışı dinleme" ve "sahte isimlerle yasadışı dinleme" operasyonlarında aralarında dönemin emniyet müdürlerinin de bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkan toplam 115 kişiden 106'sı gözaltına alındı.



Soruşturma kapsamında İstanbul Eski İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan'ın da arasında bulunduğu kritik 9 emniyet görevlisine ise henüz ulaşılamadı.

Sınır kapılarında önlem alındı

Kritik soruşturmalara imza atan Emniyet Müdürleri Erol Demirhan, Mehmet Yılmaz, Ahmet Öztürk, Halil Karakuzu, Emniyet Amirleri Murat Hamarat, İsmail Aslan, Ali İkli, Başkomiserler İkbal Kayaduman ve Fatih Tezcan adresleri ve bulunabilecekleri tüm adreslerde bulunamadı. Emniyet, yurtdışına kaçma ihtimallerine karşı sınır kapılarında önlem aldı.



Ankara'da yaşayan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan'ın 'Ankara'dan İstanbul'a teslim olmaya gidiyorum' diyerek ayrıldığı ancak halen teslim olmadığı belirtildi. Demirhan'ın cep telefonlarının da kapalı olduğu ifade edildi.