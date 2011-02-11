-9 İŞÇİYİ 100 KİŞİ ARIYOR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 11.02.2011 - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Afşin Elbistan Termik Santrali kömür üretim sahasında meydana göçük sonrasında toprak altında kalan 9 kişinin kurtarılması için 100 kişilik ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Pakdil, Afin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde kurulan kriz masasında Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe ve diğer yetkililerden bilgi aldıktan sonra, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Göçüğün meydana geldiği alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Pakdil, burada yaptığı açıklamada, halen göçük altında olduğu bildirilen 9 kişinin kurtarılması için 100 kişilik uzman ekibin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirtti. Arama kurtarma çalışmalarına 3 helikopterin de katıldığını ifade eden Pakdil, şu bilgileri verdi: ''Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünden bir ekip de bugün bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. MTA ekibi, özellikle arama kurtarma çalışmalarında nasıl bir yol izleneceğini belirlemeye çalışıyor. Kısacası teknik bir çalışma yapılıyor. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, göçük alanında 50 milyon metre küp toprak var. Kısacası kurtarma çalışmaları yapılan alanda çok büyük bir toprak kitlesi mevcut. Halen bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, bu çalışmalarda nasıl bir yöntem izleneceğine karar vererek, gerekenleri yapacak. İnşallah toprak altında kalanlara bir an önce ulaşılır.'' Kömür üretim sahasında dün saat 10.11'de meydana gelen göçükte, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı kaybolmuştu.