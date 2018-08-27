9 iş yerinin kül olduğu yangını, sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi çıkarmış

Konya\'da 2 gün önce Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki iş yerinde çıkıp, 9 iş yerinin kül olmasına neden olan yangının, sanayi sitesinin güvenlik görevlisi A.B.\'nin hızar makinesiyle odun kestiği sırada etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.B., \"Pişmanım, bilerek yapmadım\" dediği öğrenilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Yangın, cuma günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya\'ya ait palet atölyesinde çıktı. Hızla yükselen alevler, yandaki Hasan Çınar\'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından 9 iş yerinin kül olduğu tespit edildi. Yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

YANGINI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKARMIŞ

Yangının söndürülmesinin ardından çalışmalara başlayan polis ekipleri, sanayi sitesinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, yangının çıktığı iş yerinden yangın çıkmadan kısa süre önce sanayi sitesinin özel güvenlik görevlisi A.B.\'nin ayrıldığını tespit etti. Polis bunun üzerine A.B.\'yi gözaltına aldı. A.B., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

A.B., yangının çıktığı iş yerindeki hızar makinesinde odun kestiğini, çıkan kıvılcımların ağaç parçalarını tutuşturduğunu alevleri görünce de paniğe kapılıp kaçtığı belirtildi. Alevlerin arasında kalan forkliftin de patladığı öğrenildi. A.B.\'nin yanan iş yerinden ayrıldıktan sonra da polisi arayarak yangın ihbarında bulunduğu öğrenildi. İfadesi tamamlanan A.B., \'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Yangının çıktığı sanayi sitesinde AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları ise halen sürüyor. Olay yerine gelen Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, \"Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Düzenlenen raporları Ankara\'ya sunacağız. Esnafımızın zararının giderilmesi için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yangının çıktığı sanayi sitesinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları

-Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız açıklaması

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA))