9. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri İzmir'de başlıyor

Onur Yıldırım

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, kabul edilişinin 70. yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ana teması ile 5–8 Aralık 2018 tarihlerinde İzmirlilerle buluşacak.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Belgesel Film Günleri 5 Aralık'ta başlıyor. İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Topluluğu ve Fransız Kültür Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan çok farklı sorunlara yönelik izleyenlerde bir farkındalık ve duyarlılık oluşması amaçlanıyor.

TİHV’in 20. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında başlayan ve bu sene dokuzuncusu düzenlenen belgesel günlerinde Türkiye’de ve dünyada insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara yönelik farkındalık yaratan belgeseller gösterilecek. Bu yıl “İnsan Hakları Belgesel Film Günleri”nin temasını, kabul edilişinin 70. yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi oluşturuyor.

Türkiye ve dünyadan seçme belgeseller

9. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nde bu yıl, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önündegeçekleşen katliamı; öldürme kültürünü; Taliban sonrası Afganistan’da ahlaki suçların kadınları cendereye almak için nasıl kullanıldığını; Êzidilerin maruz kaldığı ayrımcılıkları; bir edebiyat çınarı Yaşar Kemal’in yaşamını; yurtsuz kalma ile yerleşik olma arasındaki sürtüşmeyi; savaş sonrası hayata tutunma ve başa etme çabalarını; gelinlik işçisi kadınları; Dilovası’nda plansız sanayileşmenin yol açtığı tahribatı; Suriyeli eşcinsel mültecileri; ağır koşullarda çalışmak zorunda kalan tekstil işçilerini; 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları öncesinde Rio de Janeiro’da evlerinden zorla tahliye edilenlerin direnişlerini; plastik atıkları ayrıştıran ve geri dönüştüren Çinli çocuk işçileri; İran’da halktan gizlenen faili meçhul cinayetleri; ‘İmeceden mevsimlik işçiye’ bir köyün kapitalizmle imtihanını; gözaltında zorla kaybedilen çocuklarını arama mücadelesi sürdüren anneleri anlatan ülke içinden ve dışından seçme belgesel filmler de izlenebilecek.

Yönetmenler izleyicilerle buluşacak

05– 08 Aralık tarihleri arasında ev sahipliğini Fransız Kültür Merkezi'nin yaptığı belgesel film günlerinde belgesel filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Festival komitesi, film günlerine tüm İzmirlileri ve sinemaseverleri davet ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterilen filmlerden bazılarının yönetmenleri gösterimler sonrasında filmlerine dair izleyicilerle söyleşi yapacaklar.

Festival hakkında detaylı bilgi için: http://tihvbelgeselfilm.org/

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri'nin ilk gün programı ise şöyle:

7 ARALIK CUMA

12:00

2017 GERÇEKLEŞMEYECEK 2017 N’AURA PAS LIEU

Süre: 20 dk

Yönetmen: Marcelo Novais TELES 57 yaşındaki Marcel Brezilya’da doğmuştur ve 1981 yılından bu yana Fransa’da yaşamaktadır. 2017 yılında Fransız vatandaşlığını alan Marcel, hayatında ilk defa oy kullanmaya gidecektir... 12:40 JALANAN Süre: 107’ Yönetmen: Daniel ZIV Belgesel, üçü de yetenekli ve karizmatik sokak müzisyeni olan Boni, Ho ve Titi’nin Jakarta’da yaşamlarındaki ve Endonezya’daki patırtılı 5 yıllık süreci, günden güne şehri küreselleşme ve yolsuzlukların etkisiyle kaplayan anlaşılması zor kimlik ve aşk arayışlarının izini sürmektedir.

14:45

MAKİNALAR / MACHINES

Süre: 71dk

Yönetmen: Rahul JAIN Çalışma şartları kötü olan işyerlerinin sıkı korunan alanlarına olan zor erişimlere rağmen, Rahul Jain bizi ağır sanayinin bulunduğu Sachin’deki binlerce tekstil atölyesinden birine götürüyor. Güçlü bir görsel dil ile unutulmaz görüntüler ve işçiler arasından dikkatle seçilmiş röportajlarla, Jain; eşitsizlik, baskı ve zengin-fakir arasındaki devasa ayrım ile her ikisinin de bakış açısını anlatmaktadır.

16:25

SURİYELİYİM / BORN IN SYRIA

Süre: 87dk

Yönetmen: Hernán ZIN 2011’deki Suriye iç savaşının çıkışından bu yana tahmini 9 milyon Suriyeli evlerini terk etti ve bunların yarısı çocuklardı. Belgesel, Suriye’den kaçan 7 çocuk göçmenin Orta Doğu’daki mülteci kamplarından Avrupa’ya varışlarına kadar ki yolculuklarını izlemektedir.

18:15

PARÇALAR

Süre: 81 dk

Yönetmen: Rojda AKBAYIR Parçalar filmi, yönetmenin kişisel tarihine ait parçalarını tamamlamak, ailesi ile yüzleşmek ve babasıyla hesaplaşmak için çıktığı bir yol ve yolculuğun hikâyesidir. Film; aile, göç, yerinden olma, yüzleşme kavramlarını irdeliyor. Bu duygusal yolculukta yönetmen, sadece kendi geçmişiyle değil aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihiyle de yüzleşiyor.